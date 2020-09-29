Anne boz ayı ve yavruları, Munzur'da su içerken görüntülendi



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, anne bozayının 2 yavrusuyla birlikte Munzur Nehri'nde su içtiği anlar görüntülendi.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için Türkiye'de avlanması yasak hayvanlar listesinde bulunan bozayılar, Tunceli'deki Munzur Nehri'nde su içerken görüntülendi. Bozayıları görüntüleyen Hüseyin Koray, o anları çekerken mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi. Kıray, "Anne ve yavrularını görmek gerçekten çok güzel bir duygu. Doğayı ve yaban hayatını korursak daha da güzel eşsiz güzellikler göreceğimizi düşünüyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2020-09-29 10:25:49



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