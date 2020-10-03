Tunceli'de 44 kişiye 138 bin 600 lira 'koronavirüs' cezası



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de karantinayı ihlal eden ve koronavirüs tedbirlerine uymayan 44 kişiye, 138 bin 600 lira idari para cezası verildi.

Tunceli'de karantinadaki kişilerin takibi ve koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde karantina kurallarını ihlal eden 11 kişiyle koronavirüs tedbirlerine uymayan 33 kişiye ceza kesildi. Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Son bir hafta içerisinde ilimizde yapılan denetimlerde 11 vatandaşımıza karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL para cezası, sosyal mesafe kuralına uymayan 33 vatandaşımıza yine 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine istinaden 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulanmış olup, toplamda 44 kişiye 138 bin 600 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2020-10-03 13:47:47



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