Tunceli'de kısıtlama ve karantinayı ihlal eden araç sürücülerine ceza

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de kısıtlama ve karantinayı ihlal eden araç sürücülerine ceza

DHA

Tunceli'de kısıtlama ve karantinayı ihlal eden araç sürücülerine ceza


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, polis ekiplerince mobese kayıtlarında yapılan incelemeyle 5'si sokağa çıkma kısıtlaması, 1'i de karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 6 araç sürücüsüne 7 bin 969 lira idari para cezası verildi.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerine başladı. Ekipler, kent genelinde oluşturduğu kontrol noktalarının yanı sıra izledikleri mobese görüntülerinde 5'i seyahat belgesi bulunmayan 1'i de karantinayı ihlal eden 6 araç sürücüsünü tespit etti. Ekipler, 5 araç sürücüne 900'er lira, karantina ihlali yapan sürücüye ise 3 bin 469 lira olmak üzere toplamda 7 bin 969 lira idari para cezası uyguladı.
 DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-04-22 21:49:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de teröristlerin 17 sığınağı kullanılamaz hale getirildi
YEREL HABERLER Tunceli'de teröristlerin 17 sığınağı kullanılamaz ...
Küçük vali uyardı," Misafirliğe gitmeyen, evinize misafir almayın"
YEREL HABERLER Küçük vali uyardı," Misafirliğe gitmeyen, evinize ...
Annesinin reddettiği oğlak 'Dina'ya torunları gibi bakıyorlar
YEREL HABERLER Annesinin reddettiği oğlak 'Dina'ya torunları gibi ...
Tunceli'de kısıtlamalara Mobese tedbiri
YEREL HABERLER Tunceli'de kısıtlamalara Mobese tedbiri
Bağışıklıktan, saç dökülmesine kadar etkili 'Gulik'in mesaisi başladı
YEREL HABERLER Bağışıklıktan, saç dökülmesine kadar etkili 'Gulik'in ...
Tunceli'de çiğdem, nergis ve kardelenlerin görsel şöleni
YEREL HABERLER Tunceli'de çiğdem, nergis ve kardelenlerin görsel ...