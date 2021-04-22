Tunceli'de kısıtlama ve karantinayı ihlal eden araç sürücülerine ceza

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, polis ekiplerince mobese kayıtlarında yapılan incelemeyle 5'si sokağa çıkma kısıtlaması, 1'i de karantina kurallarını ihlal ettikleri tespit edilen 6 araç sürücüsüne 7 bin 969 lira idari para cezası verildi.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasının ardından Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerine başladı. Ekipler, kent genelinde oluşturduğu kontrol noktalarının yanı sıra izledikleri mobese görüntülerinde 5'i seyahat belgesi bulunmayan 1'i de karantinayı ihlal eden 6 araç sürücüsünü tespit etti. Ekipler, 5 araç sürücüne 900'er lira, karantina ihlali yapan sürücüye ise 3 bin 469 lira olmak üzere toplamda 7 bin 969 lira idari para cezası uyguladı.
DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2021-04-22 21:49:49
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