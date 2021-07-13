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Tescilli dutu una çevirdi, kek ve dondurmada kullandı Türkiye'de ilk, karadut unundan kek ve dondurma yaptı, tescil için başvuruda bulundu

İHA

Tescilli dutu una çevirdi, kek ve dondurmada kullandı Türkiye'de ilk, karadut unundan kek ve dondurma yaptı, tescil için başvuruda bulundu

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde girişimci Salim Tufan, geliştirdiği ARGE merkezinde tescilli ve coğrafi işareti bulunan beyaz dut ve karaduttan elde ettiği undan, kek, kurabiye ve dondurma yaptı.
Uzun yıllar boyunca Turizm işletmelerinde müdürlük yapan 2 çocuk babası Salim Tufan, müdürlüğü bırakarak memleketi Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine yerleşti. Evinin bahçesinde KOSGEB destekli atölye açan Tufan, burada Çemişgezek ilçesinin tescilli ve coğrafi işaret almış ürünü olan dut ve karadutu, un haline getirdi. Tufan ardından un ile kek, kurabiye ve dondurma yapımına başladı. İçerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan tatlar, çocuklar ve şeker hastalarının vazgeçilmezi haline geldi. Gerekli evrakları hazırlayarak Sanayi Bakanlığına başvuruda bulunan Tufan, ürünün tescillenmesini bekliyor.

‘İlk defa karadutun ununu çıkardık kendi özü ve yağıyla normal tattan daha farklı bir lezzet ortaya koyduk’
Atölyeyi açtıktan sonra ARGE çalışmalarının her geçen gün devam ettiğini belirten Salim Tufan, “Dut bizim yöresel ve tescillenmiş bir ürünümüz. Yöre halkına da bu ürünü nasıl katma değer kazandırırız diye düşünürken bu ARGE çalışmalarında karadut unundan dondurma, kek ve kurabiye olarak üretmeye başladık. Bunların unundan yöresel tatlar oluşturmaya çalışıyoruz. Biz bu ürünleri kullanırken kekte, kurabiye de veya dondurma da herhangi bir yan ürün kullanmıyoruz. Sadece dondurma da krema ve süt doğal ürünlerini kullanıyoruz. Onları da yöre halkının yetiştirdiği keçilerin sütünden faydalanıyoruz" dedi.

"İlk defa karadutun ununu çıkardık"
Bakanlığa gerekli başvurular yaptıklarını dile getiren Tufan, "Tescillerini de kısa zaman içerisinde elimizde olmuş olacak. Bu ARGE çalışmaları sonucunda ilk defa karadutun ununu çıkardık kendi özü ve yağıyla normal tattan daha farklı bir lezzet ortaya koyduk. Bununla ilgili şuan da Türkiye’de yapılan yok. Şerbetini ve pekmezini yaptılar ama böyle bir sağlıklı ürünü yapan olmadı. Çocukların ve şeker hastalarının gönül rahatlığıyla yiyebileceği şeker katılmadan ortaya koyduğumuz bir ürün. Yapılan keklerde un da kullanılmıyor. Ham maddesi sadece kendi dutu ve unudur. İlk başta tattırıyoruz kimseye ne olduğunu söylemiyoruz. Herkesin farklı bir damak zevki var ama o oluşturduğumuz ilk deneyim yüzlerde tebessüm ve keyifli bir haz duygusu veriyor” diye konuştu.

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