Tunceli'de Eren-7 Operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tunceli’de Eren7 MunzurMercan operasyonları kapsamında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren7 (MunzurMercan) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca bugün TunceliMerkez Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette, 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet M16 şarjörü, 37 adet M16 fişeği, 1 adet tabanca şarjörü, 2 adet EYP düzeneği için devre kartı,1 adet 6’lı pil bloğu, 1 adet el feneri ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.