Tunceli'de Eren-7 Operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tunceli’de Eren7 MunzurMercan operasyonları kapsamında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren7 (MunzurMercan) operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığımızca bugün TunceliMerkez Kırsalında gerçekleştirilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette, 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet M16 şarjörü, 37 adet M16 fişeği, 1 adet tabanca şarjörü, 2 adet EYP düzeneği için devre kartı,1 adet 6’lı pil bloğu, 1 adet el feneri ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir” denildi.
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