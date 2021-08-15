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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli’de Güneybaşı köyü şehitleri anıldı

İHA

Tunceli’de Güneybaşı köyü şehitleri anıldı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Güneybaşı köyünde hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 sivil ile 2 güvenlik korucusu, kabirleri başında düzenlenen törenle anıldı.
Çemişgezek ilçesine 25 kilometre uzaklıktaki Güneybaşı köyünde 1993 ve 1997 yıllarında hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 6 sivil ile 2 güvenlik korucusu için şehadetlerinin yıl dönümünde anma töreni düzenlendi. Düzenlenen anma programında Kur’anı Kerim okunarak, dualar edildi. Programa Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, İlçe Kaymakamı Mehmet Güder, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.
Burada konuşan Vali Özkan, Türk milletinin büyük ve mübarek bir millet olduğunu söyledi. Vali Özkan, ''Allah, vatan, bayrak diyenlere, hudut boylarında vatan için, bayrak için elinde silahla dimdik duranlara cesaret versin. Zaman zaman hainler bu milletin mübarekliğine, merhametine sığınarak canımızı yakmaya çalışıyorlar. Vatanımız nice hainliklere şahit oldu. Kimileri doğrudan geldi. Bizimle meydan muhaberelerinde tutuştular. Atatürk’ün dediği gibi geldikleri gibi gittiler” dedi.
Programın ardından Vali Özkan, Çemişgezek Kaymakamlığı tarafından başlatılan Urartu Mağaraları Turizme Açılıyor Projesinin uygulama alanını gezdi. Daha sonra Şehit Mustafa Küşat Akın Spor Kompleksini inceleyen Vali Özkan, yapılan 50 yataklı kamp eğitim merkezini inceledi.
Vali Özkan son olarak belediye tarafından yapılan Millet Bahçesinde ve çarşı merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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