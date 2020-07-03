GÜNCELLEME - Tunceli kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ovacık kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH birliklerince hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, bir M-16 piyade tüfeği ile bir kalaşnikof ele geçirildi.
- Valilikten açıklama
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.
Açıklamada, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.
,Sefa Şahin
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