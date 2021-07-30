Tunus'ta İçişleri Bakanlığına Rıza Garsillavi getirildi 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanlığı işlerinin idaresinden sorumlu Başbakan Hişam Meşişi'yi 25 Temmuz'da görevden alan Cumhurbaşkanı Said, çıkardığı yeni kararnameyle bu makama Garsillavi'yi atadı.

Cumhurbaşkanlığının Facebook sayfasından Garsillavi'nin Kartaca Sarayı'nnda yemin ettiği ana dair görüntüler paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Said, Garsillavi'nin yemin etmesinden sonra yaptığı konuşmada, anayasanın ihlal edildiği şeklinde yapılan eleştirilere "Biz kanunlara bağlıyız." diyerek cevap verdi.

Said, 25 Temmuz'da aldığı kararlarla ilgili olarak ise "devleti ve hak ve hürriyetleri korumak için anayasanın 80. maddesine başvurmak zorunda kaldığını" dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Genel Müdürlüğü de dahil olmak üzere birçok görevde bulunan Garsillavi, ülke içinde ve dışında birçok eğitim aldı.