Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TÜPRAŞ temettü 2. taksit ödemesi yattı mı, TUPRS Tüpraş temettüsü ne zaman hesaplara yatacak?

        TÜPRAŞ temettü ödemesi yattı mı, Tüpraş temettü ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?

        Tüpraş (TUPRS) ikinci temettü taksit ödemesini 30 Eylül Salı günü gerçekleştirdi. Kâr payı ödemesi henüz hesaplara yatmadı. Bu kapsamda yatırımcılar, Tüpraş 2. temettü taksit ödemesinin hesaplara yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Hatırlanacağı gibi Tüpraş ilk taksit ödemesini 28 Mart'ta hisse başına net 6,61 TL olarak hesaplara yatmıştı. Peki, TÜPRAŞ temettü ödemesi yattı mı, Tüpraş temettü ne zaman hesaplara yatacak? İşte 2025 Tüpraş temettü ödeme tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 20:23 Güncelleme: 01.10.2025 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TÜPRAŞ temettü ödeme tarihi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Şirket 2025 yılında toplamda hisse başına net 12,92 TL temettü ödemesini 2 taksit biçiminde gerçekleştirecek. TUPRS hissesine sahip olan yatırımcılar, TÜPRAŞ 2. taksit temettü ödemelerinin hesaplara geçeceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, "TÜPRAŞ temettü 2. taksit ödemesi yattı mı, TUPRS Tüpraş temettüsü ne zaman hesaplara yatacak?" İşte detaylar...

        2

        TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPIYOR

        Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), 2024 yılında 18,31 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Bu kâr oranı bir önceki yıla göre 76% düşüşe işaret etti. Şirketin net satışları ise 2024’te 810,38 milyar TL olurken, geçen yıla göre 18% azaldı.

        Şubat ayında bilançosunu duyuran Tüpraş, 2025 yılı için yatırımcılarına ödeyeceği temettü miktarını da açıkladı.

        3

        2025 TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR YATACAK?

        Tüpraş, 2025 yılı için toplam 12,92 TL temettü ödeyecek. Temettü ödemesi 2 taksitte hesaplara yatırılacak.

        İlk taksit 28 Mart 2025 tarihinde 6,61 TL olarak hesaplara yatırıldı

        4

        TÜPRAŞ NE ZAMAN TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPACAK?

        Tüpraş ikinci taksit temettü ödemesi 30 Eylül 2025 tarihinde 6,30 TL olarak ödenecek.

        Temettüler 2 Ekim Perşembe günü hesaplara yatırılacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sumud Filosu Gazze'ye ilerlemeye devam ediyor
        Sumud Filosu Gazze'ye ilerlemeye devam ediyor
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Icardi adli psikologla görüştü
        Icardi adli psikologla görüştü
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!