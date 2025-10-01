TÜPRAŞ temettü ödemesi yattı mı, Tüpraş temettü ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?
Tüpraş (TUPRS) ikinci temettü taksit ödemesini 30 Eylül Salı günü gerçekleştirdi. Kâr payı ödemesi henüz hesaplara yatmadı. Bu kapsamda yatırımcılar, Tüpraş 2. temettü taksit ödemesinin hesaplara yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Hatırlanacağı gibi Tüpraş ilk taksit ödemesini 28 Mart'ta hisse başına net 6,61 TL olarak hesaplara yatmıştı. Peki, TÜPRAŞ temettü ödemesi yattı mı, Tüpraş temettü ne zaman hesaplara yatacak? İşte 2025 Tüpraş temettü ödeme tarihi...
TÜPRAŞ temettü ödeme tarihi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Şirket 2025 yılında toplamda hisse başına net 12,92 TL temettü ödemesini 2 taksit biçiminde gerçekleştirecek. TUPRS hissesine sahip olan yatırımcılar, TÜPRAŞ 2. taksit temettü ödemelerinin hesaplara geçeceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, "TÜPRAŞ temettü 2. taksit ödemesi yattı mı, TUPRS Tüpraş temettüsü ne zaman hesaplara yatacak?" İşte detaylar...
TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPIYOR
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), 2024 yılında 18,31 milyar TL net dönem kârı açıkladı. Bu kâr oranı bir önceki yıla göre 76% düşüşe işaret etti. Şirketin net satışları ise 2024’te 810,38 milyar TL olurken, geçen yıla göre 18% azaldı.
Şubat ayında bilançosunu duyuran Tüpraş, 2025 yılı için yatırımcılarına ödeyeceği temettü miktarını da açıkladı.
2025 TÜPRAŞ TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR YATACAK?
Tüpraş, 2025 yılı için toplam 12,92 TL temettü ödeyecek. Temettü ödemesi 2 taksitte hesaplara yatırılacak.
İlk taksit 28 Mart 2025 tarihinde 6,61 TL olarak hesaplara yatırıldı