        Haberler Bilgi Spor TUR İHTİMALLERİ | Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe Benfica’ya elenirse Avrupa Ligi’ne mi gidecek?

        Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe Benfica'ya elenirse Avrupa Ligi'ne mi gidecek?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 27 Ağustos Çarşamba günü Benfica ile karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibi ile 0-0 berabere kalan temsilcimiz Fenerbahçe, Portekiz deplasmanında Devler Ligi'ne kalma hesapları yapıyor. Peki, Fenerbahçe nasıl tur atlar? Fenerbahçe Benfica'ya elenirse Avrupa Ligi'ne mi gidecek?" İşte Fenerbahçe'nin tur atlama ihtimalleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2025 - 20:13 Güncelleme: 27.08.2025 - 20:13
        1

        Fenerbahçe - Benfica maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sarı-lacivertlilerde hedef, tur için avantajlı skoru elde edip Benfica'yı turnuvanın dışına itmek. Fenerbahçe, Benfica'yı elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edecek. Elenmesi halinde ise Avrupa Ligi'ne gidecek. Peki, "Fenerbahçe nasıl tur atlar, tur için kaç farklı galip gelmeli?" İşte detaylar...

        2

        BENFİCA - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe – Benfica maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00’de oynanacak.

        3

        BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        4

        FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

        İlk maçta rakibi ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe rövanş maçında her türlü galibiyette tur atlayan taraf olacak.

        Berabere bitmesi durumunda ise maç uzatmalara gidecek.

        Rakibine mağlup olması durumunda ise yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

        5

        BENFİCA İLE 8. RESMİ MAÇ

        Fenerbahçe, Benfica ile tarihindeki 8. resmi maçı oynayacak.

        Daha önce oynanan 7 müsabakada Portekiz temsilcisi 3, Fenerbahçe ise 2 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. 2 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.

        6

        KAZANIRSA 16 SEZON SONRA DEVLER LİGİ'NDE

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesinde son maçına çıkacak sarı-lacivertli takım, Portekiz deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonunda 16 sezon sonra lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.

        Fenerbahçe, son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almıştı.

