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Haberler Gündem 3. Sayfa Turistleri iş yapmak vaadiyle gasp etti! Tunuslu Nuri Alço yakalandı
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Yiyeceklerine ilaç atarak uyuttuğu turistleri soyan hırsız 1 buçuk yıl sonra yakalandı

İstanbul'da, turistleri kendileriyle çalışmak vaadiyle kandırıp yiyecek ya da içeceklerine ilaç atıp gasp eden Tunus uyruklu Mokhles K. yakalandı

Turistleri iş yapmak vaadiyle gasp etti! Tunuslu Nuri Alço yakalandı
Turistleri iş yapmak vaadiyle gasp etti! Tunuslu Nuri Alço yakalandı
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DHA

İstanbul'a gelen turistlere kendisini iş adamı olarak tanıtıp, iş yapmak vaadiyle kandırdıklarının yiyecek ya da içeceklerine ilaç attıktan sonra banka ve kredi kartı ile cep telefonlarını çaldığı için 1 buçuk yıldır aranan Tunus uyruklu Mokhles K., polis tarafından metrobüs durağında yakalandı.

DHA'nın haberine göre üzerinde, bir turistten çaldığı kredi kartı ile 41 bin lira değerinde 2 bilezik çıkan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ

Beyoğlu´nda, yaklaşık 1.5 yıl önce Karaköy Polis Merkezine başvuran bir turist, kendisini iş adamı olarak tanıtan bir kişi tarafından soyulduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. Yeni tanıştığı kişinin, iş konuşmak için kendisini bir mekanda ağırladığını ifade eden turist, içkisine ilaç konulduğu için uyuduğunu, o sırada cep telefonu ile kredi kartının çalınmış olduğunu belirtti.

Turistin şikayeti üzerine, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gittikleri mekanın güvenlik kameralarını inceledi. Çevrede bulunan kamera görüntülerinin de incelenmesiyle, turisti soyan kişinin Taksim Meydanı´nda bir taksiye binerek uzaklaştığı tespit edildi. Bir süre sonra, aynı yöntemle gerçekleşen bir başka hırsızlık olayıyla ilgili başvuru yapılması üzerine yapılan incelemeler sonucu, şüphelinin Tunus uyruklu Mokhles K. olduğu tespit edildi. Polisin yakalama çalışmaları sürerken zanlı, aynı yöntemlerle hırsızlık yapmaya devam etti.

METROBÜS DURAĞINDA YAKALANDI

Zanlının, en son gerçekleştirdiği dolandırıcılık ve hırsızlık olayında elde ettiği banka ve kredi kartlarıyla Avcılar´daki bir kuyumcudan altın aldığını tespit eden ekipler, çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Kamera kayıtlarını inceleyen polis, Kouakbi´nin Avcılar metrobüs durağına girdiğini tespit etti. İETT ile irtibata geçen polis, şüphelinin kullandığı elektronik kartın anonim olduğunu belirledi. Bunun üzerine Mokhles K.'nin kartını aktif olarak en çok kullandığı nokta ve saatler tespit edilerek geçebileceği duraklarda önlem alındı. Mokhles K. (40), polisin takibi sonucu geçtiğimiz pazartesi günü Topkapı metrobüs durağında yakalandı.

SAHTE KİMLİK KULLANDI

Tunus uyruklu şüphelinin üstünde yapılan aramada, üzerinde kendi fotoğrafının olduğu, Maher El Zarei adına düzenlenmiş sahte geçici koruma kimliği çıktı. Mokhles K.'nin üzerinde çıkan çantada ise bir turistten çaldığı banka ve kredi kartlarıyla alınmış 41 bin lira değerinde 2 bileziğin yanı sıra yiyecek ve içeceklere attığı ilaçlar bulundu.

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