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HaberlerGündem3. SayfaTürk bayrağına bıçaklı saldırı
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Türk bayrağına bıçakla zarar veren şüpheli kovalamaca ile yakalandı

Adana'da, metro durağında asılı Türk bayrağına bıçakla zarar veren şüpheliye güvenlik görevlileri müdahale etti. Görevlilerin müdahalesiyle kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamacayla durak içerisinde yakalandı. Çıkan arbedede şüpheli, bir güvenlik görevlisini bıçakla yaraladı. Zanlı polise teslim edildi

Türk bayrağına bıçaklı saldırı
AA

Adana'da, metro durağında asılı Türk bayrağına bıçakla zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki Huzurevleri metro durağında, duvarda asılı Türk bayrağına bıçakla zarar veren kişiyi fark eden güvenlik görevlileri duruma müdahale etti. Görevlilerin müdahalesiyle kaçmaya başlayan şüpheli, kovalamacayla durak içerisinde yakalandı.

Bu sırada çıkan arbedede, bir güvenlik görevlisi zanlının bıçakla saldırması üzerine elinden hafif yaralandı. Güvenlik görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis, İzzettin A. olduğu belirlenen zanlıyı gözaltına aldı. 100. Yıl Şehit Rüştü Bayram Polis Merkezi'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi cezası verildi.

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