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        Haberler Gündem Güvenlik MSB: Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldı, 31 hedef imha edildi - Güncel haberler

        Son dakika haberi MSB: Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldı

        Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 13-15 Eylül'de icra edilen hava harekatında sorumlu düzeyde teröristlerin de içerisinde bulunduğu mağara ve depolardan oluşan 31 hedef imha edildi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 09:41 Güncelleme: 16.09.2023 - 09:55
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        MSB: Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldı
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yer alan terörist hedeflerine 13 ve 15 Eylül'de düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedefin imha edildiğini bildirdi.

        MSB'den yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın kuzeyinden Türk halkına ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan terörist hedeflerine 13 ve 15 Eylül'de hava harekatları düzenlendi.

        Söz konusu harekatlarla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedef imha edildi. Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

        Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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