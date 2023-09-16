baraj doluluk

İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı! Yurt genelinde etkili olan kuraklık, mega kentteki barajların doluluk oranını da ciddi biçimde düşürdü. Bu sabah itibariyle kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranının yüzde 26'ya düştüğü öğrenildi. Yetkililer, su tüketimi konusunda vatandaşların duyarlı olması çağrısında bulundu

Habertürk Giriş: 16.09.2023 - 09:59 Güncelleme: 16.09.2023 - 09:59 facebook

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