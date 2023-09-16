baraj doluluk

İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
Yurt genelinde etkili olan kuraklık, mega kentteki barajların doluluk oranını da ciddi biçimde düşürdü. Bu sabah itibariyle kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranının yüzde 26'ya düştüğü öğrenildi. Yetkililer, su tüketimi konusunda vatandaşların duyarlı olması çağrısında bulundu
Giriş: 16.09.2023 - 09:59 Güncelleme: 16.09.2023 - 09:59
İstanbul, eylül yağmurlarını alamadı. Meteorolojik verilere göre eylül ayı boyunca İstanbul'da yağış beklenmezken kuraklık kente su sağlayan barajları da kurama noktasına getirdi.
DOLULUK ORANI YÜZDE 26'YA DÜŞTÜ
Bu sabah itibariyle İstanbul'daki barajların doluluk oranı ortalaması yüzde 26 olarak ölçüldü.
SU TASARRUFUNA DİKKAT
Yetkililer, su tüketimi konusunda vatandaşları duyarlı olmaları için uyardı.