İstanbul'da olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında, Maltepe'deki Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi.

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, bir pidecide çalışan motosikletli kurye, trafikte yol verme yüzünden 3 kişinin kendisine silah çekmesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.

Hızla çalıştığı pideciye giden kurye, bıçak ve satır alarak 3 kişinin yanında döndü. Elindeki bıçak ve satırla tartıştığı kişilere saldırdı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda, 3 kişiden Kadir G. hayatını kaybetti, Ö.G., ve E.G. ise yaralandı. Cadde ise bir anda savaş alanına döndü. Olayla ilgili 30 kişi gözaltına alındı.

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PİDECİ DÜKKANI BOŞALTILDI

Öte yandan, kundaklama ihtimaline karşı, kavganın başladığı pideci polis ekiplerinin gözetiminde boşaltılıyor.

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Dükkan içerisindeki eşya ve malzemelerin güvenli bir yere taşınacağı öğrenilirken ekiplerin olay yerinde nöbeti sürüyor.