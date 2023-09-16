30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!
İstanbul Maltepe'de yol verme kavgası ile başlayan ve 1 kişinin bıçakla öldüğü olayda gözaltı sayısı 30'a yükselirken, güvenli bir yere taşınacağı öğrenilen dükkanın önünde polis ekiplerinin nöbeti sürüyor
İstanbul'da olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında, Maltepe'deki Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi.
3 KİŞİ, MOTOKURYEYE SİLAH ÇEKTİ İDDİASI
DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, bir pidecide çalışan motosikletli kurye, trafikte yol verme yüzünden 3 kişinin kendisine silah çekmesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.
BIÇAK VE SATIRLA GERİ DÖNDÜ
Hızla çalıştığı pideciye giden kurye, bıçak ve satır alarak 3 kişinin yanında döndü. Elindeki bıçak ve satırla tartıştığı kişilere saldırdı.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda, 3 kişiden Kadir G. hayatını kaybetti, Ö.G., ve E.G. ise yaralandı. Cadde ise bir anda savaş alanına döndü. Olayla ilgili 30 kişi gözaltına alındı..png
PİDECİ DÜKKANI BOŞALTILDI
Öte yandan, kundaklama ihtimaline karşı, kavganın başladığı pideci polis ekiplerinin gözetiminde boşaltılıyor..png
Dükkan içerisindeki eşya ve malzemelerin güvenli bir yere taşınacağı öğrenilirken ekiplerin olay yerinde nöbeti sürüyor.