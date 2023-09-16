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        Haberler Gündem 3. Sayfa Maltepe'de başlayan ve 1 kişinin öldüğü yol verme kavgasında gözaltı sayısı yükseliyor

        30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!

        İstanbul Maltepe'de yol verme kavgası ile başlayan ve 1 kişinin bıçakla öldüğü olayda gözaltı sayısı 30'a yükselirken, güvenli bir yere taşınacağı öğrenilen dükkanın önünde polis ekiplerinin nöbeti sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 09:16 Güncelleme: 16.09.2023 - 09:33
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        30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!
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        İstanbul'da olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında, Maltepe'deki Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi.

        3 KİŞİ, MOTOKURYEYE SİLAH ÇEKTİ İDDİASI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, bir pidecide çalışan motosikletli kurye, trafikte yol verme yüzünden 3 kişinin kendisine silah çekmesi üzerine olay yerinden uzaklaştı.

        BIÇAK VE SATIRLA GERİ DÖNDÜ

        Hızla çalıştığı pideciye giden kurye, bıçak ve satır alarak 3 kişinin yanında döndü. Elindeki bıçak ve satırla tartıştığı kişilere saldırdı.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Saldırıda, 3 kişiden Kadir G. hayatını kaybetti, Ö.G., ve E.G. ise yaralandı. Cadde ise bir anda savaş alanına döndü. Olayla ilgili 30 kişi gözaltına alındı.

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        PİDECİ DÜKKANI BOŞALTILDI

        Öte yandan, kundaklama ihtimaline karşı, kavganın başladığı pideci polis ekiplerinin gözetiminde boşaltılıyor.

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        Dükkan içerisindeki eşya ve malzemelerin güvenli bir yere taşınacağı öğrenilirken ekiplerin olay yerinde nöbeti sürüyor.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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