'Türk Dünyası Belgesel Film Festivali' ödülleri sahibini buldu

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu'nca (TDGF), bu sene 3'üncüsü düzenlenen "Türk Dünyası Belgesel Film Festivali"nde, Özbekistan ve Türkiye ödüle layık görüldü.

AA'nın haberine göre İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ordinaryüs Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonu'nda düzenlenen gala ve ödül töreninde, finale kalan çalışmalara ödülleri taktim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İBB, Kültür AŞ ve 11 üniversitenin desteğiyle düzenlenen, "Türk Dünyası Belgesel Filim Festivali"ne Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarından 8 ülke ve 28 Türk bölgesinden 140 belgesel katıldı.

Törende konuşan TDGF Başkanı Menderes Demir, festivalin düzenlenmesindeki amacı anlatarak, Türk dünyasının geniş bir coğrafyaya hitap ettiğini belirtti.

Türk dünyasının aynı zamanda engin kültüre sahip olan büyük bir aile olduğunu vurgulayan Demir, "Bu ailenin öz ve kök değerlerini belgesel marifetiyle ve belgeselci gözüyle öncelikle kendi akrabalarımıza sonra da dünyaya aktarmak maksadıyla Türk kültürü ve Türk'ün dünyaya bakış açısı konulu belgesel film festivalini düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖZBEKİSTAN VE TÜRKİYE'YE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Profesyonel yönetmenler tarafından finale kalan filmler arasında Özbekistan'dan yarışmaya katılan, yönetmenliğini Ali Hamratev'in "Seni Unutmadım’" filmi birinci, Irak'tan Didem Şahin'in yönettiği "Men Türkmenem Men Begem" filmi ikinci, Türkiye'den yönetmen Kaan Atilla Taşkın'ın yaptığı "Karadeniz'in Yalnız Nineleri" isimli filmi ise üçüncü oldu.

Türk Dünyası Belgesel Film Festivali öğrenci kategorisinde birinciliği, Türkiye'den yönetmenliğini Batuhan Kurt'un yaptığı "Kurbağa Avcıları" isimli filmi alırken, ikincilik ödülünü "Saksak: Bir Tütün Belgeseli" filmiyle Turan Kubulay layık görüldü. Aynı kategoride üçüncülük ödülü ise Kırgızistan'dan "Kadın Dünyası" adlı filmiyle katılan Cibek Abdullabaeva layık görüldü.

Ayrıca program dahilinde gerçekleştirilen jüri özel ödüllerinde, "Türk Konseyi İpekyolu Özel Ödülü"nü "Sen Adam mısın" filmiyle Alihan Erbaş ve Harun Köybaşı, "Türk Kültürü ve Jüri Özel Ödülü"nü "1916 Milli Mücalesi" filmiyle Kırgızistan'dan Tilek Murataliev, "Türk Dünyası Cengiz Aytmatov Özel Ödülü"nü "2 Dil 1 Armoni" adlı filmiyle Azerbaycanlı yönetmen Najiba Abbasova, "Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Yaşam Boyun Onur Ödülü"nü ise Türk sinemasının ünlü aktörü Serdar Gökhan layık görüldü.

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