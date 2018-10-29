SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Türk kadın akrobasi pilotu
YAŞAM
Haberler > YAŞAM

Türk kadın akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, geleneksel fotoğraf çekiminin ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yılın son gösterisini yaptı

29.10.2018 - 14:58 | Güncelleme: AA

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu 27 yaşındaki Semin Öztürk Şener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 2018 yılının son gösterisini gerçekleştirdi.

AA'nın haberine göre Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün izinden giderek uçma serüvenine 9 yaşında başlayan Semin Öztürk Şener, seyirci önündeki ilk uçuşunu 19 Eylül 2015'te Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Necati Artan Sportif Havacılık Tesisleri'nde yaptı.

Yurt içinde gerçekleştirdiği 10'u aşkın gösterinin ardından 14-15 Temmuz'da Romanya'da düzenlenen 35 yabancı akrobasi uçağının katıldığı Aeromania Havacılık Festivali'nde gökyüzünü renklendiren tek kadın olma unvanına sahip genç pilot, Türk kadınının istediğinde neler yapabileceğini herkese gösterdi.

Şener'in gösterilerinden etkilenen ABD'nin Colorado eyaletinin Denver kentindeki Wings Over The Rockies Hava ve Uzay Müzesi yetkilileri, Türk kadın akrobasi pilotunun 4x5 metrelik fotoğrafını ziyaretçileri havacılıkta heyecanlı ve katılımcı olmaya teşvik etmek için çeşitli sergilere sahip "fizyoloji" odasında izlenime sundu.

Gökyüzündeki cesaretiyle herkesi kendine hayran bırakan genç pilot Şener, eylül ayında Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki gösterileriyle de dikkati çekti.

Yılın son gösterisi için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı seçen Semin Öztürk Şener, "Geleneksel Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliği için Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde vatandaşlar bir araya geldi.

YILIN SON GÖSTERİSİNİ CUMHURİYET BAYRAMI'NDA YAPTI

Ellerinde Türk bayrakları bulunan yaklaşık 300 kişi, Şener'in 360 beygir gücündeki "Pitts S2-B" uçağının çevresinde onar metre çapında iki hilali oluşturacak şekilde dizildi. Daha sonra uçağının yanında bulunan Şener de elindeki Türk bayrağıyla her yıl gerçekleştirilen cumhuriyet fotoğrafında yer aldı.

Fotoğraf çekiminin ardından etkinliğe katılanlar için yılın son gösterisini yapan genç pilot, izleyenlerden alkış aldı.

Gösterinin ardından uçağın kokpitinde, açıklamada bulunan Şener, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yılın son gösterisini gerçekleştirdiğini belirten Şener, "2018 yılının son gösterisi en güzel günlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yaptım. Bugüne özel bir fotoğraf da çektirdik. Bu karede bulunmak beni çok gururlandırdı." diye konuştu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X