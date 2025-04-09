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        Haberler Gündem Güncel Türk Polis Teşkilatı'nın 180’inci kuruluş yıl dönümü kutlandı | Son dakika haberleri

        Türk Polis Teşkilatı'nın 180’inci kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü Beyoğlu Galata Kulesi'nde yapılan törenle kutlandı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız beraberindeki heyetle birlikte, kutlamanın gerçekleştirildiği Galata Kulesi'ne ziyarette bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 00:31 Güncelleme: 09.04.2025 - 00:31
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        Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü
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        Türk Polis Teşkilatının 180’inci yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Beyoğlu'ndaki Galata Kulesi’nin önünde tören düzenlendi.

        Törene İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve emniyetin çeşitli birimlerinden polis ekipleri katıldı.

        Kutlamada Galata Kulesi, Polis Haftası ile ilgili sinevizyon gösterisi ile aydınlatıldı.

        Yapılan sinevizyon gösterisi yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

        Galata Kulesi’ne yansıtılan sinevizyon gösteriminin tamamlanması ile etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür eden İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, çocuklara da oyuncak hediye etti.

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