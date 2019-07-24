Türk rap müziğinin genç temsilcisi RAC10: Beni tanısınlar diye bir özentim yok - Magazin haberleri

Türk rap müziğinin genç temsilcisi RAC10, "Gel Bana Gel" adlı teklisini tüm dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sundu. Teklinin sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesini JOEZEE & KPRIMO yaptı.

Fatih Yerlikaya'nın yönetmenliğini yaptığı klip İstanbul'da çekildi. Klipte maskesiyle dikkatleri çeken RAC10, "Özel hayatımdan hiçbir detay vermek istemediğim için klipte maske kullandım. Böyle daha rahat hissediyorum. Şöhret olup herkes beni sokakta tanısın diye bir özentim yok" dedi.

Almanya da yaşayan Türk rapçi RAC10, sosyal medyada yoğun ilgi gören klibinin ardından çalışmalarının devam ettiğini söyledi. RAC10, önümüzdeki yaz sezonunda ilk albümlerinin de çıkacağı sinyalini verdi.