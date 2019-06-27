Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar'ın sosyal medyada paylaştığı Türk savaş pilotunun inanılmaz hareketi büyük beğeni toplayıp viral oldu.

Ağar'ın, "Dünyada bu hareketi bu kadar güzel yapan biri daha var mı acaba?" diye paylaştığı ve Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait F-16 savaş uçaklarının yer aldığı görüntüde bir F-16 pilotu, "Takla yarım fıçı-tono" diye ifade edilen estetik bir hareket gerçekleştirdi.

"ARADA 6 ADET F-16 SAVAŞ UÇAĞI VAR"

Anadolu Kartalı 2019 Tatbikatı'nda çekildiği belirtilen videoyu paylaşan Ağar, "Takla ve tononun karışımı olan bu manevrada uçak yatay burgu (tirbüşon) yapıyor, spiral rota izliyor" değerlendirmesinde bulundu. Ağar yorumunda, "Tabii pekçok ünlü akrobasi pilotu bu hareketi tekli uçuşlarda yapıyor. Görüldüğü üzere bunlar savaş uçağı ve hareket sırasında arada altı F-16 daha var" değerlendirmesinde bulundu.