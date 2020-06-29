Türk sinemasını resmediyor

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Dr. Dilara Balcı, Türk filmlerine olan sevgisini sulu boya tekniğiyle resmediyor. Akademik hayatında Türk filmleri ve bu filmlerdeki karakterler, konular, oyuncular, yönetmenler üzerine birçok çalışması ve kitabı bulunan Dr. Balcı, hobilerini mesleğe çevirmeyi ve onları birleştirmeyi sevdiğini belirterek, Türk Sineması tutkusunun çocukluktan başlayan öyküsünü şöyle anlattı; "Türk filmlerine olan ilgim 6 - 7 yaşlarımda başladı. Çocukluğum, özel televizyonların ilk açıldığı 1990'lı yılların başına denk geliyor. Bu kanallar bol bol Yeşilçam filmi yayınlıyorlardı. Bu filmleri zevkle izliyordum. Özellikle de Ayhan Işık, Sadri Alışık ve Belgin Doruk'un başrollerini paylaştığı 'Küçük Hanımefendi' serisini seviyordum. Sadri Alışık ve Belgin Doruk vefat ettiklerinde çok üzüldüğümü hatırlıyorum. Daha ilkokuldayken arşivlemeye başlamıştım, gazete ve dergilerden fotoğraflar keserdim."

Yüksek lisans ve doktora sürecinde de Türk sineması üzerine çalışmalarını sürdüren, bu alanda birçok makale, kitap yayınlayan Dr. Dilara Balcı, "Ben hobilerimi mesleğe çevirmeyi, birleştirmeyi seviyorum galiba. Son yıllarda sulu boya resim yapmaya da merak sardım. Önceleri, resim yaparken ses olsun diye arşivimden bir Türk filmi açıyordum, çünkü sessizlikte ya da müzikle çalışmayı sevmem. Daha sonra filmlerden kareleri resmedebileceğimi düşündüm. Şimdilik kendimi amatör buluyorum, ancak birkaç yıl içerisinde daha iyi resimler yapabilmek ve Yeşilçam temalı bir sergi açmayı hedefliyorum" dedi.