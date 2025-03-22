Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TÜRK TRAKTÖR TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ 2025: Türk Traktör temettü ödemesi ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer? TTRAK hisse başı ne kadar temettü ödeyecek?

        Türk Traktör temettü ödeme takvimi 2025: TUPRS Türk Traktör temettü ne zaman yatacak, ne kadar ödeyecek?

        Türk Traktör temettü ödeme tarihi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirim ile 2024 yılı karından yatırımcılarına temettü dağıtacağını duyurdu. Açıklamada temettülerin ne zaman yatırılacağı ve ne kadar ödeneceği bilgisine de yer verildi. Peki, Türk Traktör temettü ödemesi ne zaman yatacak, hangi gün hesaba geçer? TTRAK hisse başı ne kadar temettü ödeyecek? İşte, 2025 Türk Traktör temettü ödeme tarihleri ve tutarı hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2025 - 17:12 Güncelleme: 22.03.2025 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türk Traktör temettü ödeme takvimi 2025 gündemdeki yerini aldı. Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Genel Kurul kâr payı dağıtım kararı hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada 2024 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesi’nin 19’uncu maddesine ve Şirket Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak dağıtılması ve kar dağıtımının belirtilen tarihte gerçekleştirilmesi hususlarının Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunularak kabul edildiği belirtildi. Peki, 2025 Türk Traktör temettü ödemesi ne zaman yatacak, hisse başına ne kadar ödenecek? İşte 2025 Türk Traktör temettü ödeme tarihi ve tutarı…

        2

        2025 TÜRK TRAKTÖR TEMETTÜ MİKTARI NE KADAR?

        Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) tarafından 21 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Genel Kurul kâr payı dağıtım kararı hakkında açıklama yapıldı.

        Açıklamada 2024 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesi’nin 19’uncu maddesine ve Şirket Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak aşağıda belirtildiği şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 2 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunularak kabul edildiği belirtildi.

        3

        2025 TÜRK TRAKTÖR TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN VE NE KADAR YATACAK?

        Türk Traktör, 2 Nisan 2025 tarihinde ödenmek üzere hisse başına brüt 48,4675873TL, net 41,1974492 TL nakit temettü dağıtılmasına karar verdi.

        TTRAK temettü tarihi 4 Nisan 2025 olarak belirlendi.

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
        İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Mahir Polat: PKK ile bağlantılı gösterilmek beni rencide etti
        Mahir Polat: PKK ile bağlantılı gösterilmek beni rencide etti
        Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Şişli Belediye Başkanı Şahan'ın ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Filiz Akın vefat etti
        Filiz Akın vefat etti
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Osman Sınav'a veda günü
        Osman Sınav'a veda günü
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!