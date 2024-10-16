Türk Traktör temettü dağıtacak! Türk Traktör hisse başına ne kadar temettü verecek?
Türk Traktör bu sene ikinci kez yapacağı temettü ödemesi için çalışmalara başladı. Şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada; temettü ödeme teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulacağı belirtildi. Peki, Türk Traktör hisse başıne ne kadar temettü verecek? İşte, detaylar...
Türk Traktör (TTRAK) bu sene, ikinci kez temettü dağıtmaya hazırlanıyor. Şirket tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, temettünün Genel Kurul'un onayına sunulacağı belirtildi. Temettü ödemesinin onaylanması halinde yatırımcılar Kasım ayında hisse başına ödeme alacak. Peki, Türk Traktör hisse başıne ne kadar temettü verecek? İşte, detaylar...
TÜRK TRAKTÖR HİSSE BAŞINA NE KADAR TEMETTÜ VERECEK?
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre şirket ortaklara nakden dağıtılmak üzere toplamda 2,7 milyar TL'lik temettü teklifini Genel Kurulunun onayına sunmaya karar verdi. Pay başına ödenecek net temettü 24,28 TL olacak.
TÜRK TRAKTÖR TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Şirketin Genel Kurulu'nda temettü kararının onaylanmasının ardından 8 Kasım 2024 tarihinde temettü ödemesi yapılacak.