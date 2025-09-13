Habertürk
        Türkan Şoray, sevenlerine seslendi - Magazin haberleri

        Türkan Şoray, sevenlerine seslendi

        Türkan Şoray, sosyal medya paylaşımında takipçilerine olan sevgisini ve yıllardır süren destekleri için duyduğu minnettarlığı samimi sözlerle dile getirdi

        Giriş: 13.09.2025 - 20:23 Güncelleme: 13.09.2025 - 20:23
        Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerine seslendi. Ünlü oyuncu, yıllardır filmlerini izleyen ve kendisini destekleyen hayranlarına olan sevgisini içten sözlerle dile getirdi.

        Türkan Şoray paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Sayfamı takip eden sizler; sevenlerim, sevdiklerim, yıllardır filmlerimin seyircileri… Yorumlarınızı tek tek okuyorum; yüreğim mutluluktan eriyerek, zaman zaman gözlerim dolarak… Öyle içten, öyle samimi ki. Her bir yorum yazanı görüp sarılıp öpmek istiyorum. Tabii ki bu mümkün değil ama sizler biliyorsunuz ki siz, sevdiklerim, ölene kadar kalbimdesiniz."

        Fotoğraflar: Instagram

        #Türkan Şoray
