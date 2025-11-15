Habertürk
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye: 2 - Belarus: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Türkiye: 2 - Belarus: 0 | MAÇ SONUCU

        19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda Belarus'u 2-0 mağlup ederek Elit Tur'a yükseldi.

        Giriş: 15.11.2025 - 21:20 Güncelleme: 15.11.2025 - 21:20
        U19 Milli Takımımız, Elit Tur'a yükseldi!
        2026 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda mücadele eden 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Belarus'u 2-0 yenerek adını Elit Tur'a yazdırdı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, 3. Grup'taki ikinci maçında Belarus ile karşı karşıya geldi.

        Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi 24. dakikada Hüseyin Maldar ve 86. dakikada Talha Özdemir'in kaydettiği gollerle 2-0 kazandı.

        Belarus'ta Pavel Apetyonok, 69. dakikada kırmızı kart gördü.

        Bu sonuçla 2'de 2 yapan milli takım, son müsabakalar öncesinde adını Elit Tur'a yazdırdı.

        13 grupta ilk 2'de yer alan takımların yanı sıra en iyi üçüncü ekip ve sıralamada zirvede bulunan İspanya, 2026'nın bahar aylarında Elit Tur'da mücadele edecek.

        Elit Tur'da gruplarını lider bitiren 7 takım, 2026 Avrupa Şampiyonası'nda oynama hakkı kazanacak. Ev sahibi Galler, turnuvaya doğrudan katılacak.

