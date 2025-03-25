Türkiye: 2 - Belarus: 3 | MAÇ SONUCU

Ümit Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına hazırlık maçlarıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Alanya'da Kosova U21'i 2-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, Pendik Stadyumu'nda ağırladığı Belarus U21 takmına 3-2 mağlup oldu.

Karşılaşmada ilk golü Belarus buldu. Konuk ekip 30'uncu dakikada Myalkovsky'nin attığı golle 1-0 öne geçti. 43'üncü dakikada Semih Kılıçsoy'un attığı golle ay-yıldızlılar skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. İkinci yarıda 73'üncü dakikada Tsepenkov'un golüyle Belarus öne geçse de golden hemen sonra 74'üncü dakikada Burak İnce cevap verdi ve skor 2-2 oldu. 87'nci dakikada Belarus'ta tekrardan sahneye çıkan Tsepenkov, takımının 3'üncü kendisinin 2'nci golünü atarak skoru 3-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Belarus 3-2 galip geldi.