Türkiye: 3 - Macaristan: 1 | MAÇ SONUCU

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi A Milli Takımımız 3-1 kazandı.

A Milli Takım'da goller 9. dakikada Orkun Kökçü, 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 73. dakikada İrfan Can Kahveci'den gelirken Macaristan'ın golünü 25. dakikada Schafer kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Türkiye rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı. Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek. Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. OĞUZ AYDIN'DAN 2 ASİST A Milli Takım'da Oğuz Aydın, Macaristan maçındaki performansıyla dikkat çekti. REKLAM A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Macaristan karşısında ilk 11'de görev verdiği Oğuz Aydın, iki asist yaptı.

Oğuz Aydın, 9. dakikada Orkun Kökçü ve 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun gollerinde asist yaparak ilk resmi maçında iki asist yapma başarısı gösterdi. Oğuz Aydın, 71. dakikada ise yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. KAAN AYHAN SAKATLANDI Milli takımda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kaan Ayhan, 20. dakikada sakatlık yaşadı. Kaan Ayhan, sakatlığı sonrası tedavi gördü ve oyuna devam etti.

Kaan, daha sonra ise oyuna devam edemedi ve 25. dakikada oyundan çıktı. A Milli Takım'da Kaan Ayhan yerine 27. dakikada Mert Müldür oyuna dahil oldu. ORKUN KÖKÇÜ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ A Milli Takım'da Orkun Kökçü, 41. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Orkun Kökçü, Macaristan ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

YUSUF AKÇİÇEK İLK KEZ KADRODA Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Yusuf Akçiçek maç kadrosuna da girdi. REKLAM Yedekler arasında yer alan Yusuf, Macaristan mücadelesinde forma şansı bulamadı.