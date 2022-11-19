Millilerde Emre Mor ve Ferdi Kadıoğlu sakatlığı, Merih Demiral, İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü de FIFA talimatlarına istinaden, kulüpleriyle varılan karşılıklı mutabakat neticesinde kadrodan çıkarıldığı için mücadelede yer almıyor.

ÇEKYA İLE 11. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, Çekya ile daha önce 4'ü resmi, 6'sı özel olmak üzere 10 kez karşı karşıya geldi. Milliler söz konusu maçlarda sahadan 4 kez galip ayrıldı. Çekya ise 5 kez kazandı. 1 maç ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar bu müsabakalarda rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde 20 gol gördü.