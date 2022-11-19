Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Milli Takım CANLI YAYIN | Türkiye Çekya maçı canlı izle! Türkiye Çekya maçı hangi kanalda? Milli maç TRT 1 kesintisiz canlı izle
ABONE OL

Türkiye-Çekya maçı CANLI YAYIN

Türkiye-Çekya maçının canlı anlatımı HT SPOR'DA... A Milli Futbol Takımı, Mart 2023'te başlayacak EURO 2024 elemelerine hazırlık kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Çekya ile Gaziantep'te karşı karşıya geliyor. Diyarbakır'daki mücadelede İskoçya'yı 2-1 yenen ay-yıldızlılar, Çekya'yı da devirip 2'de 2 yapmak istiyor. Türkiye-Çekya maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

CANLI YAYIN | Türkiye Çekya maçı canlı izle! Türkiye Çekya maçı hangi kanalda? Milli maç TRT 1 kesintisiz canlı izle

STAT: Gaziantep Kalyon
SAAT: 20.00
HAKEM: William Collum
YAYIN: TRT Spor

A Milli Futbol Takımı, Mart 2023'te başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası grup elemelerine hazırlık kapsamındaki ikinci hazırlık karşılaşmasında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda Çekya ile karşılaşıyor.

TÜRKİYE: Doğan Alemdar, Onur Bulut, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Doğukan Sinik, Enes Ünal
TEKNİK DİREKTÖR: Stefan Kuntz

ÇEKYA: Pavlenka, Coufal, Zima, Brabec, Mateju, Soucek, Kral, Cerny, Barak, Zmrhal, Pekhart

Millilerde Emre Mor ve Ferdi Kadıoğlu sakatlığı, Merih Demiral, İrfan Can Kahveci ve Orkun Kökçü de FIFA talimatlarına istinaden, kulüpleriyle varılan karşılıklı mutabakat neticesinde kadrodan çıkarıldığı için mücadelede yer almıyor.

ÇEKYA İLE 11. RANDEVU
A Milli Futbol Takımı, Çekya ile daha önce 4'ü resmi, 6'sı özel olmak üzere 10 kez karşı karşıya geldi. Milliler söz konusu maçlarda sahadan 4 kez galip ayrıldı. Çekya ise 5 kez kazandı. 1 maç ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar bu müsabakalarda rakip fileleri 13 kez havalandırırken, kalesinde 20 gol gördü.

GAZİANTEP'TE 21 YIL SONRA MİLLİ HEYECAN
A Milli Futbol Takımı'nın Çekya maçına ev sahipliği yapan Gaziantep'te, 21 yıl sonra milli maç heyecanı yaşanıyor. Milliler, son olarak 25 Nisan 2001 tarihinde Gaziantep Kamil Ocak Stadı'nda Arnavutluk ile mücadele etti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye Çekya maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Türkiye maçı hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi olacak? Milli maç canlı yayını HD izle
FUTBOL Milli Takım'ın Çekya 11'i
Icardi'den Wanda Nara'ya ilginç mesaj!
FUTBOL Icardi'den Wanda Nara'ya ilginç mesaj!
Son dakika Galatasaray transfer haberi... Ocak ayında ayrılık yolu gözüktü! - GS Haberleri
FUTBOL Ocak ayında ayrılık!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Avrupa devlerini peşine taktı! Arda Güler'e bir talip daha çıktı! - Son Dakika Fenerbahçe FB Haberleri
FUTBOL Arda Güler'e bir talip daha!
Adanaspor: 2 - Altınordu: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOL Adana evinde kazandı
Manisa FK - Erzurumspor FK: 0-0 (MAÇ SONUCU)
FUTBOL Manisa'da ses çıkmadı!
Ankara Keçiörengücü - Denizlispor: 2-0 (MAÇ SONUCU)
FUTBOL Keçiörengücü evinde galip
Marek Hamsik'in babası Richard Hamsik: "Trabzonspor, Napoli'ye benziyor"
FUTBOL "Trabzonspor, Napoli'ye benziyor"
Türkiye - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye maçı saat kaçta başlayacak?
FUTBOL Türkiye - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman?
Beşiktaş'ta transferde bombayı patlatıyor! Marcelo geliyor mu? - Son dakika Beşiktaş haberleri
FUTBOL Flaş gelişme! Beşiktaş ve Marcelo...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.