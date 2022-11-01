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Türkiye'de 19 binden fazla hasta böbrek nakli bekliyor

Trakya Üniversitesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Türkiye'de ileri derece böbrek yetersizliği yaşayan 19 binden fazla hastanın nakil beklediğini söyledi

Türkiye'de 19 binden fazla hasta böbrek nakli bekliyor

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