Türkiye'de 33 bin 589 hasta organ ve doku nakli bekliyor

İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Mehmet Kazak, Türkiye'de organ ve doku nakli bekleyen hastalara ilişkin konuştu. Dr. Mehmet Kazak, "Binlerce hastamız sağlığına kavuşmak için umutla organ beklemektedir. Organ yetmezliğine bağlı hastalıklar nedeniyle organ nakline ihtiyacı olan binlerce hastamız Ulusal Organ Bekleme Sistemimizde organ nakli olabilmek ve sağlıklarına kavuşabilmek adına beklemeye devam etmektedirler. Ülke genelinde organ ve doku nakli bekleyen hastalarımızın sayısı Ocak 2025 itibarıyla 33 bin 589'dur. Bunlardan en fazla 25 bin 245 ile böbrek, birinci sırada yer alıyor. Organ bağışı hakkında bilincimiz artarsa aynı oranda bağış sayılarımızın da artması ve dolayısıyla organ nakli bekleyen hastalara da umut olma şansı da artacaktır. Yapılan organ bağışı ve organ nakli sayılarında her geçen yıl bir artış söz konusu olsa da hala organ bekleyen hastalarımız göz önüne alındığında bu artışlar yeterli değildir. Organ bağışı kararı yoğun bakımlardaki beyin ölümü tespiti sonrası ailelere sorulan ve o aşamada çok zor verilen bir karar olması nedeniyle halkımızın bu konuda daha doğru bilgilerle önceden aydınlatılması, ileriye yönelik olarak organ bağışı ve organ nakli sayılarımızın artmasına katkıda bulunacaktır" dedi.

KADAVRA DONÖR SAYISINDA SAMSUN, TÜRKİYE BİRİNCİSİ

Dr. Kazak, "2024 yılında nüfusa oranlı kadavra donör sayısı (pmp) Türkiye ortalamasının üzerinde yüzde 10,27 olmuştur. Samsun, bölgede 2024 yılında bildirilen donör sayısı, ülkemizde bildirilen tüm donörlerin yüzde 14'ünü oluşturmuştur. Samsun olarak da nüfusa oranlı kadavra donör sayısı açısından Türkiye geneli iller sıralamasında 1'inci sırada yer almıştır. Yine Samsun'daki 2 hastanemiz Türkiye geneli hastaneler sıralamasında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi 3'üncü, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ise 5'inci sırada yer almıştır. 2024 yılında bölgemizde vefat eden 51 donörümüzün organlarıyla ülkemizin farklı illerinde böbrek, karaciğer, kalp, akciğer ve kornea nakli yapılarak toplamda 100'den fazla nakille sağlığına kavuşan insanlarımız için umut ışığı olmuştur" diye konuştu.