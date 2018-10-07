Tekstil kenti Denizli'de Buldan, Babadağ ve Tavas ilçelerinde irili ufaklı 50 firma ve 500'e yakın ev tipi atölyede dokunan kumaşlar arasında yer alan peştamal, 10'dan fazla ülkeye yapılan 2,3 milyon dolarlık ihracatıyla önemli bir ürün haline geldi. Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yakın geçmişte Denizli dokuma kültürü içinde katma değeri çok da yüksek olmayan peştamalın artık birçok dokumacı için geçim kaynağı haline geldiğini söyledi.

'BENZER KUMAŞLAR İÇİN DE ÇALIŞMA BAŞLADI'



Peştamalın ihracatta bir inovasyon başarısı haline gelmesinin ardından artık benzer kumaşlar için de çalışmaların başladığını ifade eden Memişoğlu, diğer geleneksel kumaşlarını da tasarımcı ve ünlü markaların dikkatine sunmaya başladıklarına işaret etti.



Memişoğlu, şöyle konuştu: "Peştamalımız dünya plajlarında aranan bir ürün haline geldi. Havluya göre daha ince olması, çabuk kuruması, farklı renk ve modellere bürünebilmesi dolayısıyla modacılar tarafından tercih ediliyor. Peştamal modasının ABD ve Fransa'da yayılmasının ardından deniz turizminin bulunduğu diğer ülkelerden de talep artmaya başladı. İspanya ve İtalya'nın yanı sıra İngiltere'ye de önemli miktarda ihracat var."

50 DOLARA SATILIYOR

Türkiye pazarında 15 - 50 lira aralığında satılan bu ürün, farklı dokunuş ve tasarımlarla marka etiketleri altında ABD pazarında 50 dolara kadar alıcı bulabiliyor.

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