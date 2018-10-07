Peştamal 10 ülkeye ihraç ediliyor
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Türkiye'de 50 TL, ABD'de 50 dolar!

Denizli'de 50 firma ve 500'e yakın ev tipi atölyede dokunan peştamal, farklı tasarım ve bakış açıları sayesinde dünya plajlarına indi.10 ülkeye ihraç edilen peştemal Türkiye pazarında 15 -50 liraya, ABD pazarında ise 50 dolara kadar alıcı bulabiliyor.

07.10.2018 - 15:14 | Güncelleme:

Tekstil kenti Denizli'de Buldan, Babadağ ve Tavas ilçelerinde irili ufaklı 50 firma ve 500'e yakın ev tipi atölyede dokunan kumaşlar arasında yer alan peştamal, 10'dan fazla ülkeye yapılan 2,3 milyon dolarlık ihracatıyla önemli bir ürün haline geldi. Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, yakın geçmişte Denizli dokuma kültürü içinde katma değeri çok da yüksek olmayan peştamalın artık birçok dokumacı için geçim kaynağı haline geldiğini söyledi.

'BENZER KUMAŞLAR İÇİN DE ÇALIŞMA BAŞLADI'


Peştamalın ihracatta bir inovasyon başarısı haline gelmesinin ardından artık benzer kumaşlar için de çalışmaların başladığını ifade eden Memişoğlu, diğer geleneksel kumaşlarını da tasarımcı ve ünlü markaların dikkatine sunmaya başladıklarına işaret etti.

Memişoğlu, şöyle konuştu: "Peştamalımız dünya plajlarında aranan bir ürün haline geldi. Havluya göre daha ince olması, çabuk kuruması, farklı renk ve modellere bürünebilmesi dolayısıyla modacılar tarafından tercih ediliyor. Peştamal modasının ABD ve Fransa'da yayılmasının ardından deniz turizminin bulunduğu diğer ülkelerden de talep artmaya başladı. İspanya ve İtalya'nın yanı sıra İngiltere'ye de önemli miktarda ihracat var."

50 DOLARA SATILIYOR

Türkiye pazarında 15 - 50 lira aralığında satılan bu ürün, farklı dokunuş ve tasarımlarla marka etiketleri altında ABD pazarında 50 dolara kadar alıcı bulabiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER