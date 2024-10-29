"Türkiye'de her yıl 125 bin kişi inme geçiriyor"

Dünya İnme Günü nedeniyle açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Engin Koyuncu, inmenin, beyin damarlarının tıkanmasına veya beyin damarlarının kanayarak beyin dokusunun hasarlanmasına bağlı olarak gelişen ani nörolojik bir durum olduğunu belirtti.

Koyuncu, "Bu ani nörolojik durumlarda, genellikle bilinç kaybı, konuşma bozukluğu, yutma bozukluğu, ağızda kayma, vücudun sağ veya sol tarafında güçsüzlük gibi ani gelişen sorunlar ortaya çıkabilir. Maalesef dünyada ve ülkemizdeki inme sıklığı, alınan çeşitli önlemlere karşı halen azaltılamamış olmakla birlikte dünyada her yıl yaklaşık 15 milyon kişinin inme geçirdiğini, ülkemizde ise bu sayının 125 bin civarında olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla her gün ülkemizde yaklaşık 350 civarında vatandaşımızın inme geçirdiğini burada belirtmek isterim" diye konuştu.

"RİSK FAKTÖRÜ TÜTÜN KULLANIMI VE YÜKSEK TANSİYON" İnmenin önlenebilir bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Koyuncu, "İnmedeki en önemli risk faktörleri tütün kullanımı ve yüksek tansiyon yani hipertansiyondur. Dolayısıyla tütün kullanımının azaltılması ve hipertansiyonla mücadele inme riskini azaltacak en önemli önlemler arasındadır. Bunun yanında sağlıklı bir yaşam tarzı, sağlıklı bir beslenme, kan şekeri yüksekliğiniz varsa diyabetin tedavisi, kan şekerinin regüle edilmesi, fiziksel olarak aktif kalma ve düzenli uyku gibi önlemlerle, yaşam tarzı modifikasyonlarıyla inme sıklığının önemli bir kısmının azaltılabileceğini vatandaşlarımızın bilmesinde fayda var diye düşünüyorum. İnmede erken tanı ve tedavinin özellikle damar tıkanıklığına bağlı inmede hem sağ kalımı artırdığını biliyoruz hem de engelliliğin derecesinin azaltıldığını biliyoruz. Bunun için belirtileri olan hastaların veya hasta yakınlarının bu durumlarda hemen 112'yi aramaları ve hastaların mümkünse inme ünitesi veya inme servisi olan hastanelere hızlıca nakledilmeleri gerekmekte. Çünkü biliniyor ki ilk 4-5 saatte yapılan müdahaleler inmede sağ kalımı artırıyor ve daha az bağımlı hale gelmelerini sağlıyor. Bu anlamda erken tanı ve erken müdahale inmede çok önemli" dedi.