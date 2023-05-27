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Haberler Sağlık
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Türkiye'de ilk kez yapay pankreas bir ameliyatta denendi!

Diyabetin (şeker hastalığı) tedavisinde artık teknoloji de devrede. Yapay pankreaslar Türkiye'de ilk kez bir ameliyat sırasında test edildi. 10 yıldır tip 2 diyabetle mücadele eden Erhan Akgün, geçirdiği ameliyat sırasında ani kan şekeri dalgalanmaları yaşamasın diye doktorlar ilk kez yapay pankreası bir cerrahi operasyon sırasında kullandı

Türkiye'de ilk kez yapay pankreas bir ameliyatta denendi!
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HABERTURK.COM

Türkiye'de şeker hastalarının sayısı 12 milyona yaklaştı. Hastalığın tedavisinde artık teknoloji de devreye girdi. Yapay pankreaslar hastaların gün içerisinde parmaklarından defalarca kan alıp şeker takibi yapmalarının önüne geçiyor.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ AMELİYAT SIRASINDA TEST EDİLDİ

Yapay zeka ürünü Türkiye'de ilk kez bir ameliyat sırasında test edildi. Uzmanlar hastanın yaşayabileceği kan şekeri dalgalanmalarına yapay pankreasın nasıl etki ettiğini bu sistem sayesinde takip etti.

10 yıldır tip 2 diyabetle mücadele eden Erhan Akgün, ani kan şekeri şokları yaşamamak için gün içinde defalarca parmaklarını delip şeker kontrolü yapıyordu. Şimdi ise kolunda taşıdığı küçük bir çipten oluşan yapay pankreas sayesinde hastalığını uzaktan kontrol edebiliyor.

Geçirdiği ameliyat sırasında ani kan şekeri dalgalanmaları yaşamasın diye doktorlar Türkiye'de ilk kez yapay pankreası bir cerrahi operasyon sırasında kullandı.

DİYABET TEDAVİSİNDE DEVRİM

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Seher Tanrıkulu, "İnsülin pompa tedavisi gerçekten bir çığır açtı, düz bir çizgi şeklinde seyretti. Türkiye'de ilk defa bir ameliyat sırasında yapay pankreas aleti kullanılarak ölçüm dahi yapılmadan hasta izlendi. Hastanın kan şekeri düz bir çizgi şeklinde seyretti. Bu da hastada herhangi bir komplikasyon olmadığını gösterdi" dedi.

Diyabet tedavisinde devrim yaratan yapay pankreas özellikle iğne korkusu olan çocuk diyabet hastaları ve hasta yakınları için büyük kolaylık sağlayacak.

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