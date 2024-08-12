Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı?

DSÖ Afrika Bölgesi'nin yaptığı paylaşımda Afrika'da mpox vakalarında önemli bir artış yaşandığı belirtildi. İçerikte "mpox olduğunuzu düşünüyorsanız, kendinizi izole edin ve derhal bir sağlık çalışanıyla iletişime geçin" denildi.

İŞTE YAYGIN SEMPTOMLAR

Paylaşımda çiçek hastalığına benzeyen mpox virüsü hastalığının yaygın semptomları şöyle sıralandı: Döküntü, ateş, boğaz, baş, kas ve sırt ağrıları, düşük enerji, şişmiş lenf düğümleri.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya paylaşımında acil durum komitesinin, salgının "uluslararası düzeyde endişe verici bir halk sağlığı acil durumu" oluşturup oluşturmadığı konusunda tavsiyede bulunmak üzere yakında toplanacağını duyurdu.

REKLAM Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) büyüyen risk nedeniyle acil durum ilan etmesi bekleniyor. Yabancı bir haber ajansına konuşan CDC'nin genel müdürü Jean Kaseya'nın "Afrika'da bildirilen vakaların geçen yıl yüzde 79, bu yıl ise (2023-2024 aralığı) yüzde 160 arttığını" ifade ettiği görülüyor. Haberde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bu yıl şimdiye dek 503 ölüm dahil 13 binden fazla mpox görüldüğü, başından bu yana toplam vaka sayısının yaklaşık 27 bin olduğu yer aldı. Kongo sınırlarına ulaşan salgının yayılma hızı endişe verici bulunuyor.