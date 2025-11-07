Türkiye'de yükseköğretim sistemine kayıtlı öğrenci sayısı 6.7 milyon oldu

YÖK tarafından açıklanan güncel öğrenci ve akademisyen istatistiklerine göre, Türkiye'de, örgün öğretim, açık ve uzaktan öğretim dahil olmak üzere 6 milyon 715 bin 761 yükseköğretim öğrencisi bulunuyor.

Örgün öğretimde kayıtlı 3 milyon 714 bin 449 öğrencinin 2 milyon 571 bin 297'si lisans, 1 milyon 143 bin 152'si ön lisans programlarında, açık ve uzaktan öğretime kayıtlı 3 milyon bin 312 öğrencinin ise 1 milyon 921 bin 32'si ön lisans, 1 milyon 80 bin 280'i lisans programlarında öğrenim görüyor.

Yükseköğretim sistemine kayıtlı 6,7 milyon öğrencinin 1 milyon 961 bin 195'i ikinci üniversite okuyan öğrencilerden oluşuyor. İkinci üniversite okuyan öğrencilerin 631 bin 542'si lisans, 1 milyon 329 bin 653'ü ön lisans programına kayıtlı.

İkinci üniversite okuyanlar haricinde güncel öğrenci sayısı 4 milyon 754 bin 566 kişi oldu.

Bu öğrencilerin 3 milyon 20 bin 35'i lisans, 1 milyon 734 bin 531'i ise ön lisans programlarında bulunuyor.

Uygulamalı eğitim veren programlarda öğrenim gören öğrenci sayısı 2 milyon 9 bin 572'ye ulaştı. Bunlardan 1 milyon 179 bin 435'i lisans, 830 bin 137'si ön lisans eğitimi alıyor.

Lisans düzeyindeki uygulamalı programlar içerisinde en fazla öğrencisi bulunan program 132 bin 1 kişiyle tıp fakültesi oldu. Hemşirelik programında 89 bin 570 öğrenci, bilgisayar mühendisliğinde ise 87 bin 788 öğrenci bulunuyor.