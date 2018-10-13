Batman'a sabah erken saatlerde ulaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Ahmet Deniz ve il protokol üyeleri tarafından karşılandı. İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda askerlerle birlikte sabah kahvaltısında bir araya gelen Bakan Soylu, "Dağlarda, kırsalda terör örgütüne aman vermeyen bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bu mücadele hepimizin birlikteliği ve dualarıyla sürüyor. Terör örgütü tarihin en ağır sonuçlarıyla karşı karşıya. Allah'a şükürler olsun. Devletimiz, siyasetçimiz ve yöneticilerimizle terör örgütünün kökünü kazımaya yönelik ciddi bir irade var. Bu mücadele hem sahaya yansıyor hem de el birliğiyle sürüyor. Büyük bir mücadele ama neticesini aldığımız bir mücadeledir. Türkiye genelinde terör örgüt sayısı 750’ye kadar düşmüştür" dedi.

"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KESMEK ZORUNDAYIZ"

DHA'nın haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin de terör örgütlerine destek verdiğini söyleyen Bakan Soylu, şöyle devam etti: "ABD aymaz bir şekilde terör örgütlerine destek veriyor. YPG ve PKK terör örgütüne TIR'larla mühimmat ve teknoloji desteğini verdiği biliyoruz. Bunları yok etmek bizim işimiz. 8 şehidimiz için ABD Büyükelçiliği başsağlığı diliyor. Biz buna inanmayız, samimi bulmuyoruz. Diğer taraftan da silah ve lojistik desteğinde bulunuyor. Dağlarda bir tek terörist bırakmayacağız. Gereği neyse yapılacak. Arkadaşlar biz kendi göbeğimizi kesmek zorundayız. Acırsak acınacak duruma düşeriz."