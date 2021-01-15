WhatsApp kullananların büyük tepkisini yol açan yeni gizlilik sözleşmesi sonrası indirme rekorları kıran anlık mesajlaşma uygulaması BiP, dünya genelinde tarihi bir eşiği daha geride bıraktı. Turkcell bünyesindeki anlık iletişim platformu BiP, son 6 günde 10 milyon yeni kullanıcı rakamına ulaşmasıyla birlikte, milyar dolarlık şirket (unicorn) yolculuğunda kritik bir aşamaya geçti.

Uygulama mağazalarında toplamda 60 milyonluk indirilme barajını da aşan BiP, sadece Türkiye’de değil, nüfus olarak dünyanın en kalabalık ülkelerinde de en çok indirilen uygulamalar listesine adını yazdırdı.

Küresel ölçekte mobil uygulama istatistiklerini tutan araştırma kuruluşu App Annie’nin 14 Ocak 2021 tarihi itibariyle olan verilerine göre Android’te BiP iletişim uygulamaları arasında Türkiye’de Telegram’ın ardından ikinci sırada yer alırken, 165 milyonluk nüfusu olan Bangladeş’te birinci sıraya yükseldi.

3.3 MİLYARLIK PAZARDA WHATSAPP'I GERİDE BIRAKTI

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre 220 milyonluk Pakistan’da ikinci sıraya yer alan BiP, 1.5 milyarlık Çin’de ve 1.4 milyarlık Hindistan’da ise 3. sıraya kadar çıktı. Bu ülkelerin hepsinde WhatsApp’ı geçen BiP, ‘unicorn’ yolculuğunda da son düzlüğe girdi.

WhatsApp’ın yeni sözleşmesini duyurmasının ardından, BiP de 3.3 milyarı aşkın bir nüfusu temsil eden bu 4 ülkede (Türkiye hariç) mobil kullanıcıların en çok indirdiği uygulamalar arasında yerini almış oldu.

TÜRKİYE'DEKİ DURUM

BANGLADEŞ'TEKİ DURUM

PAKİSTAN'DAKİ DURUM

HİNDİSTAN'DAKİ DURUM

ÇİN'DEKİ DURUM

KÜRESEL PAZAR İÇİN HOLLANDA’YI MERKEZ SEÇMİŞTİ

WhatsApp’ın yeni gizlilik ilkeleri dayatmasıyla başlayan son 10 günlük süreçte alternatif mesajlaşma platformları arasında kullanıcıların en çok indirdiği uygulama Telegram ve Signal ile birlikte BiP olmuştu.

Turkcell tarafından 2013 yılında yayınlanan BiP, Hollanda merkezli yüzde 100 Turkcell iştiraki olan Lifecell Ventures tarafından yönetiliyor. Bu servisleri uluslararası arenaya çıkarmak Hollanda’nın Amsterdam kentini merkez olarak seçen Lifecell Ventures’ın sunduğu dijital servisler arasında BiP’in yanısıra Turkcell’in diğer öne çıkan dijital servislerinden TV+, Lifebox ve Fizy de bulunuyor.

TURKCELL GENEL MÜDÜRÜ, ‘3-4 UNICORN ŞİRKET YARATMAK İSTİYORUZ’ DEMİŞTİ

BiP’in unicorn olup olmadığının resmiyet kazanması için ya bir satışa sözkonusu olması ya da değerlemesinin bağımsız bir kuruluşu tarafından yapılıp açıklanması gerekiyor. Ancak Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan’ın bundan 3 ay önce yaptığı açıklamalar, BiP’in çatı kuruluşu Lifecell Ventures’ı işaret ediyordu.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 18 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen bir toplantıda, özellikle pandemi döneminde kullanıcıların bu servislere olan ilgisinin daha da arttığına dikkat çekerek, bu doğrultuda yeni bir yol haritası belirlediklerini söylemişti.

Erkan, “Artık Turkcell’de bütün servisleri şirketleştiriyoruz. TV+’ı şirket haline getirdik, fizy’yi şirketleştirdik, lifebox’ı şirketleştirdik, BiP zaten şirketti. Şimdi artık birileri çıkıp geldiğinde BiP’e, fizy’ye, TV+’a ortak olabilir. Zaten yatırımcılardan bu konuda bir talep gördüğümüz için bu şirketleşme yoluna gittik. Turkcell içinden çıkan bu tarz şirketlerle 3-4 tane milyar dolarlık (unicorn) şirket yaratmak istiyoruz” demişti.