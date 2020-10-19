Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Turkcell’de hissedarlık yapısını değişmesi ve Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) ana hissedar olması ile şirketin daha yönetilebilir hale geleceğini söyledi. Şirketin 21 Ekim’de gerçekleştirilmesi planlanan olağan genel kurul toplantısının ana gündemi olan hissedarlık yapısındaki değişim işlemi ile ilgili değerlendirmeler yapan Erkan, “Bugüne kadar Türkiye Varlık Fonu çok kritik bir süreç yönetti. Şimdi genel kurulda hisse yapımız değişecek. Turkcel artık daha yönetilebilir hale gelecek” dedi.

Turkcell ile birlikte TVF’nin de şu ana kadar olan durağan yapısının hareketlendiğini belirten Erkan, “Turkcell’de mevcut ortakların birbirleri ile çekişmeleri sıkıntı oluyordu. Genel kurulda plan belli, hisse devri olacak; hissedarlar onaylarsa işlem gerçekleşecek. Halka açık hisseler aslında en kolay hisseler. Neden çünkü onlar performansa bakacaklar. Performansı iyiyse hisseyi tutacaklar, değilse satacaklar. Turkcell de şu an çok sağlam gidiyor” diye konuştu.

Gündemdeki konuları değerlendirmek üzere, bir grup gazeteci ile bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, şunları söyledi:

“TVF aslında bir yatırımcı. TVF, icra kısmından ziyade, yatırımcı kısmında olacaklar… Daha net bir hissedar yapısı yatırım yapılması açısından da önemli olacak. Bu süreci hızlıca atlatırsak, inşallah 21’inde yapılırsa genel kurul, hisse devri de gerçekleşirse, temettü de dağıtabilirsek, bu durum daha da net olarak ortaya çıkacaktır. Bizim amacımız bu şirketi daha değerli hale getirmek…. Ben bunun mevcut yapıdan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü mevcut yapıda hisseler var, rehinli, hisseler var, dolaylı hisseler var, holding var… Şimdi çok daha basit olacak hesaplamalar; yüzde 26 küsür TVF, yüzde 24 küsur LetterOne’ın kalanın da borsaya açık hisseler.”

“SERVİSLERİ ŞİRKETLEŞTİRİYORUZ”

Özellikle pandemi döneminde kullanıcıların BiP, TV+, fizy ve Paycell dijital servislere olan ilgisinin daha da arttığına dikkat çeken Erkan, bu servislerle ilgili yeni yol haritalarını ise şöyle açıkladı:

“Artık Turkcell’de bütün servisleri şirketleştiriyoruz. TV+’ı şirket haline getirdik, fizy’yi şirketleştirdik, lifebox’ı şirketleştirdik, BiP zaten şirketti. Şimdi artık birileri çıkıp geldiğinde BiP’e, fizy’ye, TV+’a … ortak olabilir. Zaten yatırımcılardan bu konuda bir talep gördüğümüz için bu şirketleşme yoluna gittik.”

“UNICORN’A EN YAKINI PAYCELL”

Pandemi ile birlikte FinTech’in tüm dünyada en büyük trend haline geldiğini belirten Murat Erkan, “Turkcell içinden çıkan bu tarz şirketlerle 3-4 tane milyar dolarlık (unicorn) şirket yaratmak istiyoruz. Bunların şirket içinde servis olarak kalmasıyla bu değerlere ulaşmak mümkün değil, o yüzden bu servisleri şirketleştirme yoluna gittik. Milyar dolarlık değere en yakın şirketimiz de önce Paycell, ardından TV+. Paycell’in 2020 yılı ilk yarısında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2.1 milyar TL’ye ulaştı. Şunu çok net söyleyebilirim; Türkiye’nin yeni unicorn adayı Paycell olacak” diye konuştu.