Turkcell’de tarihi viraj! 0:00 / 0:00

Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye Varlık Fonu’nu (TVF) Turkcell’in en büyük hissedarı yapacak olan işlemlerde kritik döneme girildi. TVF’nin, Turkcell hisselerinin yüzde 26.2’sini satın alarak Turkcell’in ana hissedarı olmasıyla sonuçlanacak hisse devri işlemleri için, Türkiye ve ilgili diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarından gerekli izinlerin alınmasının ardından, gözler 21 Ekim 2020 tarihinde yapılacak olan Turkcell’in Olağan Genel Kurul Toplantısı’na çevrildi.

Genel Kurul’da hissedarlardan olağan toplantı gündeminin yanı sıra TVF, Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası arasında imzalanan işlem sözleşmeleri kapsamında yapılması öngörülen şirket ana sözleşme değişikliklerini de oylamaları istenecek. Bu kapsamda Turkcell Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek olan genel kurulda, şirketin esas sözleşmesindeki 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25 ve 26. maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler görüşülecek.

DEVİR BUNLARA BAĞLI

Hisse devir işleminin Turkcell’in Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Şirket Ana Sözleşmesindeki bu değişikliklerinin onaylanması şartının tamamlanmasının ardından gerçekleşmesi bekleniyor. Turkcell’in esas sözleşmesinde yapılması planlanan sözkonusu değişikliklerle ilgili Sermaye Piyasaları Kurulu’ndan 3 Eylül 2020 tarihinde onay alındı. Ancak mevzuata göre bu değişikliklerin hayata geçirilebilmesi için şirketin genel kurulunda hissedarlar tarafından da onaylanması gerekiyor.

Bu konuda da yine Turkcell’in mevcut ortaklarının yanısıra şirketin halka açık hisselerini temsil eden hissedarların kararı da kritik öneme sahip. Haziran ayında TVF, Telia Company, LetterOne ve Çukurova Holding konuyla ilgili işlemler için gerekli sözleşmeleri imzaladı.

Dolayısıyla bu hissedarların Turkcell’in olağan genel kurulundaki tavrının ne olacağı konusu net. Ancak genel kurula Turkcell’in borsadaki hisselerini temsilen katılacak olan hissedarların tavrı, esas sözleşmede yapılması planlanan değişikliklerin kaderini belirleyecek. Yapılması planlanan değişiklik ve hisse devirleriyle Turkcell’de hissedarlar arasında geçmişten süregelen hukuki davaların sona erdirilmesi ve azınlık hissedar haklarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

NELER DEĞİŞECEK?

Peki 21 Ekim’de hissedarların oylamasına sunularak, şirket ana sözleşmesinde gerçekleştirilmesi planlanan değişikliklerle Turkcell’de temel olarak neler değişecek?

- Şirket’in çıkarılmış sermayesini temsil eden toplam 2.2 milyar adet pay, A Grubu Paylar ve B Grubu Paylar olarak iki gruba ayrılıyor.

- Halihazırda Turkcell Holding’in sahip olduğu ve şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 15’ine denk gelen 330 milyon adet pay, A Grubu pay olarak tanımlanıyor.

- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek 9 üyeden oluşacak. Yönetim Kurulunun bağımsız üyeler haricindeki 4 üyesi A Grubu pay sahibinin göstereceği adaylar arasından seçilecek.

- Yönetim Kurulu’nda görev alacak olan bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK ilkeleri ve buna göre Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek olan esaslar uyarınca belirlenecek.

- Yönetim Kurulu Başkanı, A Grubu paylara tanınan imtiyazlarla seçilmiş Yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek.

- Turkcell Holding ortak girişimi sona erecek. Çukurova Holding dolaylı hisselerini satarak Turkcell’den çıkacak.

- TVF, toplam yüzde 26.2 içerisindeki yüzde 15’lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyeden 5’ini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak.

- Telia, Turkcell’deki yüzde 24.02’lik dolaylı hisselerinin tamamını 530 milyon dolar karşılığında satarak Turkcell’den çıkış yapacak. LetterOne ise şirketteki payını toplamda yüzde 24.8’e çıkararak en büyük azınlık hissedar haline gelecek.

ŞU ANKİ ORTAKLIK YAPISI NASIL?

Mevcut durumda Turkcell’in yüzde 51’i Turkcell Holding’in, yüzde 0.05’i Çukurova Holding’in ve yüzde 48.95’i ise halka açık hisselerden oluşuyor. Turkcell Holding'te ise İsveçli Telia’nın yüzde 47.09, Rus LetterOne’ın (L1) yüzde 25.92, Çukurova Grubu da yüzde 26.98 oranında hisseye sahip. Bu şirketlerin Turkcell’deki dolaylı payları ise şöyle: Telia yüzde 24.02, LetterOne (L1) yüzde 13.22, Çukurova Grubu yüzde 13.76.

NASIL OLACAK?

Sürecin resmi olarak tamamlanmasının ardından Turkcell’de yeni ortaklık yapısı şu şekilde gerçekleşecek: TVF yüzde 26.2, LetterOne yüzde 24.8, halka açık yüzde 49.

Hissedarlar arasında uzun yıllardır süren anlaşmazlıkara son verip, ortaklık yapısının sadeleştirmeyi amaçlayan yeni yapılanmanın hayata geçirilebilmesi için gerekli olan değişiklikler, 21 Ekim Çarşamba günü Turkcell'in Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek olan olağan genel kurulda hissedarların oyuna sunulacak.