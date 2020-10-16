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HaberlerTeknolojiTurkcell’in Genel Kurul’u ne zaman? ISS ve Glass Lewis'in Turkcell raporu
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Turkcell’in Genel Kurulu ne zaman? ISS ve Glass Lewis'in Turkcell raporu

Turkcell Genel Kurul tarihini açıkladı. ABD merkezli bağımsız danışmanlık şirketleri ISS ve Glass Lewis Turkcell raporunu yayınladı. Peki Turkcell Genel Kurul ne zaman gerçekleştirilecek? ISS ve Glass Lewis şirketlerinin Turkcell raporu sonucu ne?

Turkcell’in Genel Kurul’u ne zaman? ISS ve Glass Lewis'in Turkcell raporu

Turkcell 21 Ekim 2020 tarihinde son yıllardaki en önemli Olağan Genel Kurulunu yapacağını duyurdu. ABD merkezli bağımsız danışmanlık şirketleri ISS ve Glass Lewis Turkcell hissedarları tarafından Genel Kurulda oylanacak gündem maddelerini kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda değerlendirdikleri raporları yayınladılar. Peki ISS ve Glass Lewis raporu olumlu oldu mu? İşte detaylar...

ISS VE GLASS LEWIS'TEN TURKCELL RAPORU

Turkcell'in son yıllardaki en önemli Genel Kurulu 21 Ekim'de yapılacak. Türkiye Varlık Fonu'nun hakim hissedar olmasını sağlayan ana sözleşme değişikliklerinin oylanacağı genel kurul öncesi Turkcell iki yabancı danışmanlık şirketi yatırımcılara ana sözleşme değişikliklerine olumlu oy vermeleri yönünde tavsiye verdi.

21 Ekim 2020'de Olağan Genel Kurulunu yapacağını duyuran Turkcell'in olağan gündemi dışında Türkiye Varlık Fonu (TVF),Telia, LetterOne, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası arasında geçtiğimiz Haziran ayında imzalanan işlem sözleşmeleri kapsamında yapılması öngörülen şirket ana sözleşme değişiklikleri de oylanacak.

Uluslararası yatırımcı çevrelerinde kabul gören ABD merkezli bağımsız danışmanlık şirketleri ISS ve Glass Lewis, Turkcell hissedarları tarafından Genel Kurulda oylanacak gündem maddelerini kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda değerlendirdikleri raporları yayınladılar. Her iki şirketin de Turkcell hissedarlarına TVF'nin hakim ortak olmasıyla sonuçlanacak ana sözleşme değişikliklerine olumlu oy verilmesini tavsiye ettikleri öğrenildi. ISS ve Glass Lewis'in tavsiyesinin yabancı kurumsal yatırımcıların ve yatırım fonlarının halka açık şirketlerin genel kurullarında oy tercihlerini yön veren en önemli faktörlerden biri olduğu biliniyor.

Türkiye'nin en büyük GSM ve teknoloji şirketi Turkcell'in son yıllardaki en önemli Genel Kurulunda yerli yatırımcıların oyları ise merak ediliyor. Daha çok sigorta şirketleri ve bireysel emeklilik fonlarının yatırımcılar arasında olduğu bilinen hissedarların yabancı ortakları gibi bir analiz ve raporlama yaptırıp yaptırmadıkları ise henüz öğrenilemedi.

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