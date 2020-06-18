Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF),Telia’nın Turkcell’deki hisselerini satın almasıyla Turkcell’in en büyük hissedarı oluyor. Taraflar arasında varılan anlaşmayla 26 yıl önce kurulan Turkcell’in yüzde 26’sı TVF’ye geçecek. Böylece 1994 yılında Çukuruova Grubu ve MV Holding ile birlikte Turkcell’in kurucu ortakları arasında yer alan İskandinav telekomünikasyon şirketi Telia’nın (eski adıyla Sonera Holding) Turkcell’de hissesi kalmayacak.

Telia, Turkcell’deki yüzde 24.02’lik dolaylı hisselerinin tamamını 530 milyon dolar karşılığında satarak Turkcell’den çıkış yapacak. Bugün tarafların yaptığı resmi açıklamalara göre Telia’nın yanısıra Çukurova Holding de dolaylı hisselerini satarak Turkcell'den çıkmış olacak.

RUSYA, İSVEÇ VE TÜRKİYE ÜÇGENİNDE YAŞANANLAR

Turkcell’in bir diğer hissedarı olan Rus Alfa’nın Turkcell’deki payı ise yaklaşık ikiye katlanarak yüzde 24.8'e ulaşacak. Bu arada TVF, imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu’ndaki 9 üyeden 5’ini belirleme hakkıyla şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak.

Türkiye, Rusya, İsveç üçgeninde uzun yıllardır yaşanan ve iyice yılan hikayesine dönen Turkcell’deki ortaklık savaşı nasıl ortaya çıktı? Yapılamayan genel kurullar ve alınamayan kararlar nedeniyle dağıtılamayan karlar gibi durumların yaşandığı süreçte, nereden nereye gelindi?

İşte Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre şirketin çeyrek asırlık tarihinde en çok konuşulan konuların başında olan Turkcell’in ortaklık yapısı ve hissedarlar arasında son 26 yılda yaşananlar…

1994 YILINDA ÜÇ KURUCU ORTAK İLE BAŞLADI

1994 yılının Şubat ayında Murat Vargı ve Mehmet Emin Karamehmet’in sahibi olduğu Çukurova Holding öncülüğünde kuruldu. Turkcell'in kurucu ortakları, daha önceden Telecom Finland Ltd. olarak bilinen ve şu anda TeliaSonera'nın Telia Company’nin sahip olduğu Sonera Holding, Çukurova Grubu ve MV Holding idi.

1998 yılında 25 yıllık GSM işletme lisansını alan Turkcell’in hisseleri 11 Temmuz 2000 tarihinde Borsa İstanbul ve New York Borsası'nda işlem görmeye başladı. Turkcell'de 2000 yılında şirketin ortaklık yapısı şöyleydi: Turkcell Holding A.Ş. ( yüzde 51),Çukurova Grup Şirketleri (yüzde 15.5),Sonera Holding (yüzde 13.3),halka açık (yüzde 10.5) ve diğer hissedarlar (yüzde 9.7).

Turkcell'in tarihinde önemli bir dönüm noktası olan lisans devri ve Çukurova Grubu’nun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) olan borçlarını kapatmak için aldığı kredilerin ardından, Turkcell'in daha önce ortakları arasında yer alan İskandinav Sonera’ya, Rus Alfa Grubu da eklendi.

TMSF BORÇLARI İÇİN RUS MİLYARDERDEN FİNANSMAN PAKETİ...

Çukurova'nın Mart 2005'te TMSF'ye olan borçlarını kapatmak için Rus milyarder Mikhail Fridman'ın yatırım aracı Alfa'dan aldığı finansman paketiyle birlikte Turkcell'in üç ortağı arasında şirketi kontrol mücadelesi başladı.

Turkcell’in ortaklık yapısı uzun yıllar şu şekildeydi: Turkcell Holding A.Ş. (yüzde 51),Çukurova Holding A.Ş. (yüzde 0.05) ve halka açık (yüzde 48.95). Ancak 2010-2013 yılları arasında yapılamayan genel kurul toplantıları ve dağıtılamayan temettüler ile gündemden düşmeyen Turkcell’in ortaklık yapısında asıl tartışmaların yaşandığı alan Turkcell Holding A.Ş.’nin yapısından kaynaklanıyor. Çünkü Turkcell Holding A.Ş.’deki pay oranları, Turkcell’deki dolaylı ortaklık yapısını da belirliyor.

HOLDİNG TARİH OLUYOR, DOLAYLI HİSSEDARLIK BİTİYOR

Turkcell Holding A.Ş.’nin yüzde 47’si İskandinav GSM grubu Sonera Holding’e aitti. Kalan yüzde 53’lük payı elinde bulunduran Cukurova Telecom Holdings’in ise yüzde 51’i Çukurova Holding’e, yüzde 49’u da Rus LetterOne’ın (Alfa Telekom Turkey’in çatı şirketi) kontrolünde.

Sonuç itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan bilgilere göre borsada işlem gören yüzde 49’luk hisse oranı dışında Turkcell’deki dolaylı ortaklık yapısı şu şekildeydi: Sonera Holding B.V. (yüzde 24.02),Çukurova Grup Şirketleri (yüzde 13.76) ve Alfa Telekom Turkey Limited (yüzde 13.22).

ARTIK SÖZ VARLIK FONU'NDA

Diğer bir ifadeyle daha önce Turkcell'in yarısı borsada işlem görürken, diğer yarısı Turkcell Holding'e aitti. Turkcell Holding'in yarısı İskandinavların kontrolündeyken, kalan yarısı ise Çukurova ike Ruslar arasında paylaşılıyordu. Bugün duyurulan anlaşma ile Turkcell Holding ortak girişimi sona erdirilerek, Turkcell'deki dolaylı hissedarlık yapısı da son bulmuş oldu.

Bugün TVF ve Turkcell’in hissedarları tarafından duyurulan anlaşmaya göre şirketteki güncel ortaklık yapısı şu şekilde gerçekleşecek: TVF (yüzde 26.2),IMTIS Holding / LetterOne (yüzde 24.8),Halka Açık (yüzde 48.95),Çukurova Holding (yüzde 0.05).