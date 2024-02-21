Türkiye dizi ihracatında dünya üçüncüsü

Ülkemizde her akşam milyonlarca insanı ekran başına toplayan yeri diziler dünyada da büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Yerli dizilerin bu başarısı The Economist dergisine haber oldu. The Economist, Türkiye'nin ABD ve İngiltere'nin ardından dizi ihracatından dünya üçüncüsü olduğunu yazdı.

Hayranları arasında Amerikalı rapçi Cardi B'nin de olduğu 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin Türk dizilerinin dünyaya yayılmasında önemli bir rolü olduğu belirtildi.

Günümüzde başka Türk dizilerinin de dünyanın dört bir yanında hayranları olduğunu vurgulanırken, veri firması Parrot Analytics'e göre, 2020 ile 2023 yılları arasında Türk dizilerine olan küresel talebin, Kore dizilerine olan yüzde 73'e kıyasla yüzde 184 arttığı ifade edildi.

Haberde, Türk dizilerinin sadece Ortadoğu'da değil, Avrupa ve Latin Amerika'da da popüler olduğu yazılırken geçtiğimiz yıl yeni Türk dizilerinin en büyük üç ithalatçısı İspanya, Suudi Arabistan ve Mısır olduğu kaydedildi: "İstanbul Ticaret Odası, Türkiye'nin televizyon ihracatının 2022'de 600 milyon dolar gelir elde ettiğini tahmin ediyor; bazı analistler satışlarının yakında milyarlara ulaşacağını tahmin ediyor."

The Economist dizilerin bu kadar ilgi görmesinin nedeni olarak aşk hikayelerinin göz alıcı manzaralar, lüks kostümler anlatılması gösteriyor.