Mart ayı başında normalleşme başlamıştı ancak her geçen gün korona vaka sayılarında artış yaşandı. En güncel koronavirüs tablosuna göre korona vaka sayısı 37 bini aştı. Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62, Ankara'da 184,29 İzmir'de 156,48 oldu. Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. İşte 29 Mart güncel Türkiye risk haritası...

29 MART TÜRKİYE RİSK HARİTASI YAYINLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika Twitter hesabından "İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE RİSK HARİTASI KIZARDI