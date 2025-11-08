Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası heyecanı yaşandı!

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2’nci ayak yarışlarını ilk günü Çayeli ilçesi Seslidere köyünde, Rize Valiliği tarafından hazırlanan taş ocağında başladı. İlçe merkezinde başlayan organizasyonda yarışçılar son hazırlıklarını tamamlayıp, kemençe ve tulum eşliğinde horon oynayarak yarış alanında yerlerini aldı.

Sporcular; lastik, kaya, ağaç ve betondan oluşan 1,2 kilometrelik yapay parkurda rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Zaman zaman motosiklet hakimiyetlerini kaybeden sporcular, engellere takılıp düştü. Bazı sporcular ise yarış süresinin tamamlanmasıyla şampiyonaya erken veda etti. Organizasyonda; 1’i kadın olmak üzere 17 ATV sporcusu ile 83 enduro motosiklet sürücüsü yer aldı. Yarışları İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci’nin yanı sıra çok sayıda vatandaş takip etti.

ASIM KABADAĞ: GÜZEL BİR ORTAM HAVA VE DOĞA DA ÇOK GÜZEL

Manisa’dan yarışlara katılan Asım Kabadağ, “Rize’ye ilk defa geliyoruz. Federasyonun bu yılki ikinci yarışı, bizde iki gün yarışacağımız için heyecanlıyız. Güzel bir ortam hava ve doğa da çok güzel. Motor bizim hobimiz. Spor amaçlı yapıyoruz. Forma ve zinde kalmak için motora biniyoruz” dedi.