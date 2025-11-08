Habertürk
Habertürk
        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası heyecanı yaşandı! - Motor Sporları Haberleri

        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası heyecanı yaşandı!

        Rize'nin Çayeli ilçesinde 100 sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 2'nci ayak yarışları başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 15:48 Güncelleme: 08.11.2025 - 15:48
        Enduro ve ATV Şampiyonası heyecanı yaşandı!
        Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 2’nci ayak yarışlarını ilk günü Çayeli ilçesi Seslidere köyünde, Rize Valiliği tarafından hazırlanan taş ocağında başladı. İlçe merkezinde başlayan organizasyonda yarışçılar son hazırlıklarını tamamlayıp, kemençe ve tulum eşliğinde horon oynayarak yarış alanında yerlerini aldı.

        Sporcular; lastik, kaya, ağaç ve betondan oluşan 1,2 kilometrelik yapay parkurda rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Zaman zaman motosiklet hakimiyetlerini kaybeden sporcular, engellere takılıp düştü. Bazı sporcular ise yarış süresinin tamamlanmasıyla şampiyonaya erken veda etti. Organizasyonda; 1’i kadın olmak üzere 17 ATV sporcusu ile 83 enduro motosiklet sürücüsü yer aldı. Yarışları İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci’nin yanı sıra çok sayıda vatandaş takip etti.

        ASIM KABADAĞ: GÜZEL BİR ORTAM HAVA VE DOĞA DA ÇOK GÜZEL

        Manisa’dan yarışlara katılan Asım Kabadağ, “Rize’ye ilk defa geliyoruz. Federasyonun bu yılki ikinci yarışı, bizde iki gün yarışacağımız için heyecanlıyız. Güzel bir ortam hava ve doğa da çok güzel. Motor bizim hobimiz. Spor amaçlı yapıyoruz. Forma ve zinde kalmak için motora biniyoruz” dedi.

        RECAİ BAĞ: BU İŞİ HOBİ OLARAK YAPIYORUZ

        Yarışçı Recai Bağ, “İstanbul'dan geliyorum. Veteran kategorisinde yarışıyorum. Biz bu işi hobi olarak yapıyoruz. Eğlence için buralardayız. Geldik beğendik. Güzel bir yer. Parkurda güzel. Derece yapmaya çalışacağız. Ben 56 yaşındayım burada herkes var. Benim çocuğum yaşında olanlarda bizimle beraber yarışıyor. Bu çok sevilen ve aynı zamanda insanı çok dinç tutan bir spor herkese tavsiye ederim” diye konuştu.

        SILA ÖZGÜL: TEK KADIN YARIŞÇI OLARAK ERKEK KATEGORİSİNDE YARIŞIYORUM

        Yarışların tek kadın ATV sporcusu Sıla Özgül ise, “Bu ikinci yarışım olacak. Çok heyecanlıyım. Zorlu bir parkur olduğu söyleniyor. Rize’yi çok merak ediyordum. Gelip, gezmek istediğim bir yerdi. Vadinin içerisinde yarışmak, oksijeni sonuna kadar hissetmek çok başka bir duygudur. ATV çocukluğumdan beri kullandığım bir şeydi. Son bir yıldır profesyonel anlamda kullanıyorum. Tadına son bir yıldır vardım diyebilirim. Şu an ATV’de tek kadın yarışçıyım. Bütün kadın arkadaşlarımı bana destek olmaları için beklerim. Tek kadın yarışçı olarak erkek kategorisinde yaşıyorum. Kadın arkadaşlarımı da yarışmaya beklerim” ifadelerini kullandı.

