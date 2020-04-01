HABERTURK.COM

Dünyanın birçok ülkesinde hızla yayılan koronavirüsün (COVID-19) yayılım hızını yavaşlatmayı amaçlayan ve cep telefonu iletişimi üzerinden çalışan mobil uygulamalar test edilmeye başlandı.

Bu kapsamda İTÜ ARI Teknokent’te faaliyet gösteren Türk Ar-Ge şirketi Boni Global de “Korona Takip” adlı bir uygulama geliştirdiğini duyurdu. Uygulamada, her kullanıcı için özel bir eşleşme kodu oluşturulup, kullanıcılar arasındaki etkileşimler yakınlık ve konum teknolojilerinin bir kombinasyonu kullanılarak izleniyor ve bu etkileşimlerin kaydı tutuluyor.

Bir kullanıcının virüse maruz kaldığı bildirildiğinde, onun özel eşleşme kodu "risk altında" olarak işaretleniyor ve aplikasyon, onunla iletişim kuran tüm eşleşme kodlarına bildirim gönderiyor.

EŞLEŞTİRME MODU İLE RİSKİ GÖSTERİYOR

Ayrıca, başka bir kullanıcı "risk altında" olarak işaretlenen bir eşleşme kodu ile iletişim kurduğunda kendisine anında iletişim kurduğu kişinin risk altında işareti taşıdığı bilgisi yollanıyor. Bu bildirimler, kullanıcıların virüsü yayan bir vektör olmamalarına olanak tanıyarak bir sonraki adımda ne yapılacağıyla ilgili talimatları da içeriyor.

Korona Takip uygulaması ile, enfekte olan kişilerden hızla haberdar olunarak, yayılımın başa çıkılabilir bir seviyeye düşürülmesi ve hastanelerin dolup taşmaması amaçlanıyor.

Boni Global CEO’su Sarper Sılaoğu, geliştirdikleri aplikasyon ile ilgili olarak, “Çok hızla yayılan Covid-19 ile mücadelede bir çok ülkede sokağa çıkma yasakları ya da kısıtları uygulanıyor. Ancak iş veya sorumluluk nedeniyle evde kalmayı seçemeyenler var. Onları desteklemek için, bu küresel tehdide karşı mücadeleye yardımcı olacak bir uygulama geliştirdik” dedi.

'YAYILMASINI YAVAŞLATABİLİR'

Korona Takip uygulamasının COVID-19 virüsüne karşı insanları bilgilendirmeyi ve güvende tutmayı amaçladığını ifade eden Sılaoğlu, şunları söyledi:

“Bu uygulama sayesinde enfekte olan insanların daha hızlı bilgilendirildiğinden emin olarak, Korona virüsünün yayılmasını yavaşlatabiliriz, bu da onların başkalarını enfekte etmesini durduracaktır. Sadece bu uygulamanın kullanımı ve risk altında olanların hızla uygun önlemleri almasıyla, bu virüsü bütün popülasyona bulaşmadan önce durdurabiliriz.”

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!