Sanayi sektörlerinin, Türkiye dış ticaretine katkı değerlerinin ölçümlenmesi amacıyla Türkiye Seramik Federasyonu desteği ile ekonomistler tarafından hazırlanan “Türkiye İhracat Katkı Endeksi”nin 2018 yılı ikinci çeyrek verileri açıklandı. Endekse göre; seramik sektörü Türk ekonomisine sağladığı katma değer ile 17 sektör arasında yine ipi göğüsleyen sektör oldu. Dördüncüsü kamuoyuna açıklanan endekse göre; Türkiye sanayinin ihracata olan genel katkı oranı 0,78 puan ile hemen aynı kalırken, 12 sanayi kolunun katkı oranları bir önceki çeyrek döneme göre iyileşme gösterdi. 5 sanayi kolunun katkı oranında ise düşüş yaşandı.



İNŞAAT SERAMİKLERİ İHRACAT NET KATKISI ARTIŞINI İSTİKRARLA SÜRDÜRÜYOR



2018 yılı ikinci çeyrek dönemi, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında oldukça zorlu koşulların yaşandığı bir süreci kapsıyor. İnşaat seramikleri ise bu dönemdeki zorlu koşullara rağmen ihracat katkı oranını en çok artıran sektör olmayı başardı. 2018 yılı ikinci çeyrek katkı endeksi verileri itibariyle en yüksek ihracat katkı oranını 27,88 ile yine inşaat seramikleri gerçekleştirdi. İnşaat seramikleri bir önceki çeyrek döneme göre 1,38 puan artışı da sağladı. İnşaat seramikleri katkı oranı son beş çeyrek dönemdeki istikrarlı artışıyla da ihracata olan net katkısını sürdüren sektör oldu.

GİYİM EŞYALARI SEKTÖRÜ İKİNCİ, MOBİLYA SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜ OLDU



Birinci çeyrek itibariyle 17 sanayi kolu içerisinde ihracata katkı oranı pozitif olan 10 sektör bulunuyor. İnşaat seramikleri sonrası en yüksek katkı oranına sahip iki sektör 8,44 ile giyim eşyaları ve 4,04 ile mobilya sektörü oldu. Bu iki sektörün bir önceki çeyrek dönemle kıyaslandığında yerini koruduğu görülüyor.



MOTORLU KARA TAŞITLARINDA DÜŞÜŞ VAR



En yüksek ihracat gerçekleştiren motorlu kara taşıtları sanayinin katkı oranı ikinci çeyrekte 1,37’ye inerken, tekstil sanayi 1,64’e geriledi. Metal eşya sanayi ise 1,94’e yükseldi. Bununla birlikte 7 sanayi kolunun ihracat katkı oranları ikinci çeyrekte negatif oldu. En yüksek negatif oran 0,15 ile elektronik ve bilgisayar sanayinde gerçekleşti.



2018’İN İKİNCİ ÇEYREĞİ DURAĞAN GEÇTİ



Türkiye sanayinin genel katkı oranı geçen yıl üçüncü çeyrekte de 0,71’e geriledikten sonra dördüncü çeyrekte yeniden 0,74’e çıkmış, 2018 yılı ilk çeyrekte ise 0,79’a yükselmişti. 2018 yılının ikinci çeyreğinde ise katkı oranı 0,78. Bu oran ile sektörün durağan bir süreçten geçtiğini söyleyebiliriz.



Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem ÇENESİZ: “İnşaat Seramikleri, 2018’in ikinci çeyreğindeki zorlu koşullarda gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki rekabet gücünü artırdı”



Türkiye İhracat Katkı Endeksi 2018 yılı ikinci çeyrek verilerini yorumlayan Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı ÇENESİZ; “2018 yılı ikinci çeyrek döneminde içeride ve dışarıda oldukça zorlu koşullar ortaya çıktı. Türkiye’de bu süreçte seçimler belirleyici unsur oldu. Bu dönem içerisinde belirsizlikler artmış, mali göstergelerde değer kayıpları hızlanmış ve ekonomik istikrar zayıflamıştır. Bu koşullar tüm sektörleri etkiledi. Yurt dışında ise küresel ticarette karşılıklı korumacılık önlemleri başlamış ve ihracatı zorlaştıran bu süreç ile ticaret savaşları endişesi artmıştır. Emtia ve mal fiyatlamalarında ise dalgalanmalar yaşanmıştır.

İnşaat Seramikleri sektörü bu zorlu koşulların yaşandığı 2018 yılı ikinci çeyrek döneminde net ihracat katkısını en çok artıran sektör oldu. Sektörün ihracat katkı oranı bir önceki çeyrek döneme göre 1,38 puan artarak 27,88’e yükseldi ve ihracata en çok katkı sağlayan sektör olarak liderliğini sürdürdü. Bu artış sektörün yurt içi ve yurt dışı rekabet gücünün her türlü olumsuz koşulda dahi artmakta olduğunu gösteriyor.”

EKONOMİDE NET İHRACATI SAĞLAYACAK OLANLAR SANAYİ SEKTÖRLERİDİR



Türkiye ekonomisinde sürdürülebilir bir büyüme ve gelişme için iki temel ihtiyaç bulunduğunun altığını çizen Çenesiz sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Bu iki temel ihtiyaç daha yüksek katma değer sağlanması ile daha yüksek ihracat yapılarak net ihracat fazlası elde edilmesidir. Ekonomide üretim ve ihracatta daha yüksek katma değer ile net ihracatı sağlayacak olanlar ise sanayi sektörleridir.

Net ihracat aynı zamanda yüksek katma değerli üretim yapıldığını da göstermektedir, nitekim ihracatın ithalattan yüksek olması sektörlerin rekabet gücünü ve bunu sağlayan katma değeri yansıtmaktadır. Sanayi sektörleri katma değer ve net ihracat yaratma güçleri ve potansiyellerine göre ölçülmeli ve desteklenmelidir.”





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