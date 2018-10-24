Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 25 Ekim Türkiye ile Avrupa Birliği arasında siyasi direktörler düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı yapılacağı belirtildi.

Açıklamada;

Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında siyasi direktörler düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı, 25 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.



Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın başkanlığındaki heyetimiz ile AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Jean Christophe Belliard ile AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürü Christian Danielsson başkanlığındaki AB heyeti arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, AB ile müzakere sürecimizdeki gelişmeler, katılım öncesi fonlar dahil mali işbirliği, vize muafiyeti, gümrük birliği, enerji, ticaret, terörle mücadele ve göç gibi AB ile işbirliğimizin temel alanları ele alınacak, ayrıca Suriye, Irak ve Ortadoğu barış süreci başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ