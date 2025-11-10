Türkiye ile Malta arasında eğitimde işbirliği

Türkiye ile Malta arasında eğitimde çeşitli alanlarda işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmenler Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, dünyada modern devletlerin varoluş gerekçesinin barışı, insan haklarını, demokrasiyi ve adaleti tesis etmek olduğunu söyledi.

Eğitimin modern devletlerin bu işlevini yerine getirmek konusundaki en önemli sektörlerden biri olduğuna işaret eden Tekin, eğitim sektörünün barışı, insan haklarını, adaleti ve demokrasiyi önceleyen bir eğitim öğretim programı oluşturması gerektiğini vurguladı.

Tekin, devletlerin bu işlevi yerine getirmesinin, birbirleriyle iletişime geçerek değer yargılarının ve insanlığın ortak değerlerinin yaygınlaşmasına vesile olacağını, Bakanlık olarak buna uygun hareket etmeye çaba harcadıklarını dile getirdi.

Türkiye'de eğitim öğretim programlarını insanlığın ortak geleceğine hizmet edecek şekilde revize etmeye gayret gösterdiklerini anlatan Tekin, "Ortaya çıkardığımız birikimi insanlığın ortak kümülatif birikimi olarak kabul edip, insanlığın hizmetine sunmak, farklı ülkelerle bu tür ilişkilere girmek arzusundayız." diye konuştu.

"Dünya barışının korunması anlamında iki ülkenin işbirliğini önemsiyoruz" Bakan Tekin, işbirliğinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bugünlerde çokça eksikliğini hissettiğimiz ve önümüzdeki dönemlerde de benzer risklerle sık sık karşı karşıya kalacağımız dünya barışının korunması anlamında iki ülkenin işbirliğini önemsiyoruz." diye konuştu. Rusya-Ukrayna Savaşı ile İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırıma değinen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın her tarafında barışı önceleyen, öğrencilere, çocuklara, gençlere barışı salık veren, dünyada adalet tesis etmeye yönelik çaba sarf etme yönünde çocukları eğiten bir sisteme ihtiyacımız var. Dünyada var olan, şahit olduğumuz iyi şeyler, eğitim sektörüyle ilgilenen bizlerin çabalarıyla eğitim sayesinde olduğunu nasıl iddia ediyorsak, olumsuzlukların da bizim eksikliklerimizden kaynaklandığını kabul etmemiz lazım. Bugün burada imzalayacağımız anlaşma hem dünya barışına, dünyada insan haklarının gelişmesine hizmet eden, hizmet etmeye çalışan iki ülkenin işbirliği anlamında önemli hem de eğitim öğretim yapılarımızın birbirleriyle olan ilişkisi açısından çok önemli bir anlaşma."

Bakan Tekin, işbirliğiyle hem iki Bakanlığın karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunacağını hem de eğitim öğretim sistemlerinin geliştirdikleri dünya barışına hizmet etme felsefesinin, diğer ülkelere örnek olacak şekilde ortaya koyulacağını bildirdi. "Ülkemizin 2050 eğitim vizyonuyla tam uyumlu bir belge olacaktır" Malta Eğitim, Gençlik, Spor, Araştırma ve İnovasyon Bakanı Clifton Grima ise Türkiye'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Eğitim alanında yapılacak işbirliğinin çocukların tam potansiyele ulaşması açısından son derece önemli olduğunun altını çizen Grima, Malta olarak, iyi işlev gösteren bir eğitim sisteminin insanı merkeze alması gerektiğine inandıklarını söyledi. Grima, "Bugün imzalayacağımız bu mutabakat zaptı ülkemizin 2050 eğitim vizyonuyla tam uyumlu ve bunu yansıtan bir belge olacaktır." Eğitimin aynı zamanda barışı tesis etme konusunda da önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Grima, "Bizim devlet olarak farklı savaşlar konusundaki pozisyonumuz nettir. Öncelikle Ukrayna'daki savaş konusunda bizim ülke olarak pozisyonumuz son derece nettir. Ayrıca Filistin'de yaşanan trajedi konusunda da Sayın Başbakanımızın da çok net bir şekilde ifade ettiği gibi konumumuz nettir ve Filistin Devletini ülke olarak tanıdık." dedi.