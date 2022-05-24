Türkiye Milli Olimpiyat Komitesiyle (TMOK), 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için iş birliği yapan Türkiye İş Bankası, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlamak amacıyla "Senin Farkın Var" söylemiyle çektiği kısa filmde milli sporculara yer verdi.

— Benim Bankam (@isbankasi) May 17, 2022

Yayımlanan filmde, milli sporculardan judocu Mert Şişmanlar, cimnastikçi İbrahim Çolak, atlet Necati Er, eskrimci Nisanur Erbil, yüzücü Merve Tuncel, güreşçi Evin Demirhan kamera karşısına geçti.

Türkiye İş Bankası ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için iş birliğine gitmişti. Banka, 2024 Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil edecek milli sporcularımıza yol arkadaşlığı yapmak üzere Olimpiyat Komitesi’nin resmi destekçisi olmuştu.