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        Haberler Dünya Türkiye İsrail'e gazze şartını yineledi | Dış Haberler

        Bakü'de diplomasi trafiği: Türkiye İsrail'e Gazze şartını yineledi

        Ankara, Suriye sahasında olası çatışmalara karşı uyarırken, diplomatik baskıyı sürdürüyor. Türkiye, İsrail'e Gazze'den çekilme ve ateşkes ilanını olmazsa olmaz şart olarak sundu.

        Giriş: 11.04.2025 - 18:39 Güncelleme: 11.04.2025 - 18:41
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        Türkiye İsrail'e Gazze şartını yineledi
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        İsrail ve Türkiye heyetleri, bu hafta Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleşen üst düzey görüşmelerde Suriye sahasındaki gerilimi azaltma konusunu masaya yatırdı. Ancak diplomatik kaynaklara göre taraflar arasında somut bir ilerleme sağlanamadı. Türkiye’nin başlıca ön koşulu olarak İsrail’in derhal Gazze’den çekildiğini açıklaması ve ateşkes ilan etmesi talebi masada kaldı. Ankara, görüşmelerde ayrıca Tel Aviv’e doğrudan “Sakın sınırlarımızı ve sabrımızı test etmeyin” mesajı iletti.

        Görüşmeye katılan İsrail heyetinin, Türkiye’nin hava sahasını kullanmasına izin verilmemesi nedeniyle Karadeniz üzerinden uzun bir rotayla Bakü’ye ulaştığı, bu durumun İsrail tarafında ciddi bir diplomatik mesaj olarak algılandığı bildirildi.

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        Ankara’dan Tel Aviv’e Net Mesaj: Gazze Çekilmeden Normalleşme Mümkün Değil

        Görüşmelere dair edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin diplomatik kanallarda düşük yoğunluklu temas yürütmesine karşın Gazze meselesinde siyasi baskıyı en üst seviyede sürdürdüğü vurgulandı. Ankara, İsrail’e açık şekilde, Gazze’den çekilme ve kalıcı bir ateşkes ilan edilmediği sürece ikili ilişkilerin teknik düzeyde ve sadece zorunlu durumlarda süreceğini bildirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dış politika danışmanları, Türkiye’nin Gazze konusundaki tutumunu “geri dönüşsüz kırmızı çizgi” olarak tanımlarken, diplomatik kaynaklar Türkiye’nin sadece Filistin halkının değil, bölgedeki tüm halkların güvenliğini önceleyen bir pozisyon aldığına dikkat çekti.

        Trump’tan Netanyahu’ya baskı: “Gazze’yi Bitir, Türkiye’yle Konuş”

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        ABD’de diplomatik çevrelere yakın kaynaklara göre, eski Başkan Donald Trump, Netanyahu ile yaptığı son görüşmede İsrail’e “Gazze’deki savaşı 2-3 hafta içinde bitirmesi gerektiğini” bildirdi. Trump’ın “Erdoğan’ı durduramam, Suriye’de oyun kurucu o. Ama süreci sakinleştirmek için elimden geleni yaparım. Türkiye’nin Suriye’de söz sahibi olduğunu kabul etmelisin” dediği kaydedildi.

        Netanyahu’nun bu görüşmeden büyük bir moral bozukluğu ile ayrıldığı ve Bakü görüşmeleri sırasında heyetine süreci yumuşatmaları yönünde talimat verdiği aktarıldı.

        ABD-Türkiye hattında yeni trafik: Trump Türkiye ziyaretine hazırlanıyor

        Beyaz Saray’a yakın kaynaklar, Trump ekibinin Körfez ülkelerindeki temaslarının ardından Türkiye’ye resmi bir ziyaret planladığını belirtiyor. Eski Başkan Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa görüşerek Gazze, Suriye ve İran dosyalarını kapsamlı biçimde ele almak istediği ifade ediliyor. Washington’daki değerlendirmelere göre, Trump bu görüşmeyi “bölgesel denklemi yeniden kurmak” açısından kritik görüyor.

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        Yetkililer, Trump’ın olası ziyaretinin sadece sembolik değil, bölgesel strateji açısından da dönüştürücü etkisi olabileceğini, Ankara’nın bu temas için diplomatik hazırlıkları yürüttüğünü ifade ediyor.

        Golan uyarısı: Türkiye, İsrail’in Suriye sınırlarını aşmaması konusunda sert

        Görüşmelerin bir diğer sıcak başlığı ise Golan Tepeleri oldu. Ankara, İsrail’e “1973 Yom Kippur Savaşı sonrası çizilen sınırların ihlali kabul edilemez” uyarısında bulundu. Türkiye, Suriye’de yaşanan rejim değişikliği sonrasında sahadaki boşlukların İsrail tarafından istismar edilmesine kesinlikle karşı olduğunu ve bu konuda Suriye halkının iradesine saygı duyulması gerektiğini belirtti.

        Diplomasi devam edecek, ancak şartlar sert

        Taraflar, anlaşma sağlayamasa da görüşmelerin Fısıh Bayramı sonrası teknik düzeyde yeniden başlaması konusunda mutabakata vardı. Ancak Türkiye, Gazze meselesindeki net tutumu ve Suriye sahasında İsrail’le çatışmadan kaçınma isteğine rağmen, kendi güvenlik sınırlarını da aşındıracak bir gelişmeye izin vermeyeceğini açık biçimde ortaya koydu.

        Bölgedeki dengeler yeniden şekillenirken, Türkiye’nin diplomatik ve askeri kararlılığı, sadece Tel Aviv’e değil, Washington ve Körfez’e de güçlü mesajlar içeriyor.

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